Julie Gayet fait sensation en robe échancrée au festival du Film Francophone d’Angoulême !

Julie Gayet, un retour fracassant

Coronavirus oblige, le monde de l’art et de la culture a vécu une longue pause. Après des mois de confinement, les activités commencent à reprendre petit à petit à l’image de la 13e édition du festival du Film Francophone d’Angoulême. Cette fois-ci, les festivités ont pris du retard et n’ont commencé que le 28 août et ont pris fin le 2 septembre. Petit changement au programme : port de masque obligatoire.

Bien que de nombreuses stars comme Kad Merad ou Jean Dujardin aient été présentes pendant le festival, un couple a attiré tous les feux des projecteurs : François Hollande et Julie Gayet. Cette dernière a eu l’occasion de présenter de nombreux projets pendant le festival notamment la promotion du film « Poly » avec Patrick Timsit et Nicolas Vanier. Elle est surtout venue pour défendre son film « Joueuse ».

Bien que la présence de Julie Gayet ne fût plus une surprise, celle de son mari a étonné la planète people. Lors de la 12e édition, le couple était présent pour la première journée, mais le lendemain, Julie Gayet était venue seule. Cette fois-ci, monsieur François Hollande a voulu soutenir sa dulcinée pour tous ses projets pendant tout le festival.

Le couple de l’ancien Président de la République a fait sensation (comme pendant ses rares apparitions en public) et cette fois-ci, les deux tourtereaux ne cachent pas leur complicité. Le rire et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Niveau tenue, Madame était vêtue d’une robe échancrée noire et simple, mais élégante, et Monsieur était en mode classique, mais sans cravate.

Sa proximité avec le football féminin

Avec de nombreux projets à présenter au programme, la comédienne est surtout venue défendre son film « Les joueuses ». Un film qui raconte le parcours des joueuses de l’Olympique Lyonnais pendant le fameux triplé de la saison 2018-2019. D’ailleurs, quelques joueuses de l’OL étaient présentes au festival comme Wendie Renard, Sarah Bouhaddi, Eugénie Le Sommer. La vice-présidente de la FFF, Brigitte Henriques, et le président de l’Olympique Lyonnais Jean Michel Aulas faisaient aussi don de leur présence.

Si son mari était présent pour soutenir la comédienne, c’était parce que ce film lui tenait à cœur. En effet, elle a affirmé qu’elle a réussi à convaincre son mari de regarder le foot féminin. De plus, elle avoue avoir regretté de ne pas être très présente lors des matchs officiels avec son mari pendant son mandat. Petit rappel, Julie Gayet n’a jamais (ou presque) assumé sa place de Première Dame. C’était une occasion pour le couple de cimenter leur relation.

Tous les faits et gestes de la comédienne ont été suivis de près par les internautes. Sa proximité avec J.M. Aulas pendant les séances photo a par exemple suscité beaucoup de réactions. D’ailleurs, lors d’une récente interview sur CFoot, Julie Gayet a montré toute son admiration pour le travail de Jean Michel Aulas avec l’Olympique Lyonnais surtout son dévouement pour l’équipe féminine. Des actions qui conviennent parfaitement à son ultime conviction : égalité des sexes.

Le film documentaire « Joueuses » sortira le 9 septembre dans tous les cinémas de France. L’avant-première se déroulait à Lyon le 2 septembre. Le film durera 1 h 30 et racontera le parcours de l’équipe féminine de l’OL pendant la saison 2018-2019. À noter que cette équipe a remporté la ligue de champion 5 fois consécutives depuis 2016. Une grande fierté de Julie Gayet qui est une fervente supportrice de l’équipe et qui clame tout haut que « c’est la meilleure équipe du monde ».