Julie Ricci : bientôt maman d’un troisième enfant ? Elle fait d’énormes révélations sur Instagram !

Julie Ricci : je suis prête à agrandir la famille

Trois mois après la naissance de Giovann, le second enfant de Julie Ricci, elle déclare sur les réseaux sociaux son désir, pas à elle seule, mais aussi celui de son conjoint Pierre-Jean Cabrières d’avoir un troisième enfant.

C’est sur son compte Instagram que l’ancienne candidate de Secret Story a annoncé la bonne nouvelle à ses fans et à ses abonnés : « C’est officiel, mon mari et moi essayons d’avoir un petit frère ou une petite sœur pour baby Giannito et baby Giovann. ».

Suite à la naissance de Giovann au mois de juin 2020, le couple n’a pas attendu longtemps pour procréer de nouveau. Malheureusement, Julie Ricci a subi une fausse couche récemment. Encore une fois, c’est un coup dur pour les deux amoureux ! Mais cela ne les décourage pas à accomplir leur désir de donner naissance à un nouveau petit bébé.

Il est à noter que Julie Ricci et Pierre-Jean Cabrières ont agrandi leur petite famille grâce à ses deux petits garçons.

Julie Ricci et Pierre-Jean Cabrières : une famille nombreuse malgré des grossesses compliquées

La jeune mère de famille, à seulement 34 ans, est fort probable d’être de nouveau enceinte de son troisième enfant. Rappelons que, selon ses dires, la période de grossesse « n’est pas vraiment des moments de plaisir » pour elle. Aussi, n’oublions pas que l’année dernière, Julie Ricci avait fait une fausse couche à 4 mois de grossesse.

Ainsi, la candidate de l’émission Maman & célèbres, non moins ex-candidate de Secret Story, choisit de se concentrer sur son nouveau programme de faire naître un troisième enfant.

Elle annoncera probablement dans les semaines à venir une nouvelle grossesse à ses fans.

Selon ses déclarations, Julia Ricci aurait eu quelques soucis durant sa grossesse, notamment durant celle de Giovann. En effet, avant la naissance de Giovann, des informations avaient été publiées selon lesquelles elle ne vivait pas une période de grossesse facile et était inquiétée par l’état de santé de son bébé.

Julie Ricci avait révélé en avril 2020, encore une fois sur son compte Instagram, que son bébé avait un problème rénal. Ses reins seraient plus épais que la normale, et inquiètent la jeune maman de 34 ans. Plus grave encore, elle a subi un diabète gestationnel durant toute la période de grossesse.

Puis, peu de jours avant l’accouchement de Giovann, Julie Ricci avait confié à ses abonnées sur Instagram en publiant sur sa story une photo d’elle en larme. Elle a ainsi avoué que : « J’ai eu plein de péripéties, ce n’est pas du tout la même grossesse qu’avec Gianni. Les reins du bébé dilatés, le diabète gestationnel… J’ai rendez-vous jeudi pour savoir quand est-ce qu’on me déclenche, si on fait une césarienne… C’est plein de questions, c’est le stress, c’est vraiment très très très très différent. Comme j’ai rendez-vous jeudi, je pense que ça m’angoisse, c’est dur ».

Leur désir d’agrandir la famille a déjà été confirmé par Pierre-Jean Cabrières sur son compte Instagram peu après la naissance de Giovann. Il a en effet dit : « Je vous présente Giovann né le 09 juin 2020 tout s’est bien passé même si ça a été long ! Good Job Julie Ricci lol, il t’en reste plus qu’un à faire… »

Malgré les problèmes rencontrés par Julie Ricci durant sa grossesse, donner naissance est toujours une chose merveilleuse.

Souhaitons alors que de bonnes choses à Julie Ricci et Pierre-Jean Cabrières !