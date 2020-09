Julien Bert et Hilona : les deux stars subissent un violent cambriolage à Saint Tropez !

C’est rempli de colère que Julien Bert et Hilona ont parlé du cambriolage qu’ils viennent de vivre à Saint Tropez, alors que la jeune femme est endeuillée. Ce qui aurait pu finir dans un drame, a laissé les 2 amoureux sous le choc !

La nuit de cauchemar de Julien Bert et Hilona

C’est une belle histoire d’amour qui lie Julien Bert et Hilona, et cela dure depuis 2019 maintenant. Après avoir participé à plusieurs téléréalités, ils finissent par se retrouver sur l’émission « Des Princes et des princesses d’amour ».

Si au départ ils n’étaient qu’amis, à la recherche chacun de trouver l’amour auprès de prétendantes et prétendants, c’est finalement dans les bras de l’un et l’autre, qu’ils finiront. Ils quittent donc l’émission, pour vivre ensemble dans leur maison, adoptant par la suite, 2 chiens.

La nuit du 22 août 2020 fût une nuit terrible pour le couple que forment Julien Bert et Hilona. En effet, alors qu’ils étaient tranquillement endormis au port de Saint-Tropez sur leur bateau, ils ont fait l’objet d’un cambriolage !

Notons que cette situation arrive à un moment où Hilona n’est pas vraiment en forme, étant donné qu’elle fait face depuis peu, au décès d’un membre de sa famille. Elle a partagé sa peine avec ses followers sur son compte Instagram, leur parlant de ce qui lui est arrivé ces derniers temps.

Ancienne candidate de l’émission de téléréalité les « Princes et des Princesses de l’amour », Hilona raconte qu’il y a eu un enterrement dans sa famille, qui leur aurait mis le moral en berne. Aussi pour l’anniversaire de sa meilleure amie, il avait été décidé que la fête se passe à Saint-Tropez sur un bateau.

C’est ainsi que son petit ami et elle ont passé la nuit sur un yacht du port de Saint-Tropez, où ils ont été victimes de braquage. Heureusement aucune blessure physique n’est à déplorer. Apparaissant très en colère, Hilona confie ne pas comprendre la manière dont les braqueurs ont fait pour s’introduire sur le bateau.

Pour autant la jeune femme ne compte pas se laisser faire. Elle a bien l’intention de retrouver les personnes, et a même promis à ses abonnés de les tenir au courant de ses investigations.

Le couple encore sous le choc

Il n’y a pas que Hilona qui ait contacté ses fans. Après leur mésaventure, Julien Bert à posté un petit message en story Instagram, où il a remercié tous ceux qui les soutenaient, à la suite de ce cambriolage. Il a assuré que sa petite amie et lui étaient bien plus solides, et qu’ils étaient prêts à faire face à tout.

Julien Bert s’est montré particulièrement admiratif de sa petite amie, et a confié dans son poste qu’elle était « un vrai petit soldat ! ». Julien Bert et Hilona compte bien continuer malgré tous les coups reçus dans leur vie, travaillant à la réalisation de leur projet en cours.

En ce moment, le couple se trouve à Mykonos, où ils se sont posés pour se remettre de cette série d’aventures malheureuses et difficiles. Néanmoins, cette histoire a laissé des séquelles. D’après Hilona, qui parle à ses fans sur Snapchat, elle a du mal à trouver le sommeil en ce moment depuis son cambriolage.

La star avoue que des mesures ont été prises. Ainsi, toutes leurs portes sont toujours fermées à clé. De plus, ils ont fait installer des alarmes partout, et embauché des vigiles pour plus de surveillance. Le couple est donc plus vigilant que jamais.