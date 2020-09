Julien Bert et Hilona s’apprêteraient à se marier ? Découvrez les messages qui sèment le doute !

Julien Bert demande Hilona en mariage avec une truffe

Julien Bert et Hilona de l’émission de téléréalité Les Princes et les Princesses de l’Amour sont bien la preuve que les contes de fées existent toujours ! En effet, ce couple unique représente des icônes glamour et modernes, mais également romantiques et accessibles. Récemment, Julien Bert a fait une demande étrange et hors du commun à sa bien-aimée. Les questions fusent alors du côté des internautes : s’agirait-il d’une demande en mariage ?

Ce fut au cours du 35ème épisode des Princes et des Princesses de l’Amour 3 que Julien Bert s’était décidé à avouer ses sentiments à sa dulcinée. Les choses se sont par la suite rapidement enchainées entre les deux candidats de l’émission de W9. En effet, ils ont décidé d’emménager ensemble et d’adopter un chien.

Vivant l’amour fou avec Hilona, Julien Bert ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le jeune homme vient tout juste de poster une étonnante vidéo sur Instagram dans laquelle il a attendu sa chérie un genou à terre. Les internautes retiennent leur souffle en visionnant cette vidéo… Tout comme Hilona a dû le faire en attendant ladite déclaration. Comble de la surprise pourtant : Ce n’est pas une bague que Julien Bert tend à sa muse, mais une truffe !

Cette demande étrange et on ne peut plus originale a bien fait rire la jeune femme. Cette dernière, mi-touché, mi-amusée, n’en est certainement que plus amoureuse. Les internautes sont du même avis qu’Hilona, puisqu’ils n’ont pas manqué de réagir à cette vidéo. Il est possible de lire certains commentaires où l’on remarque bien la réaction de leurs abonnés. « Tu es un fou ». Une chose est certaine : Hilona n’était pas la seule surprise suite à ce post unique en son genre.

Le message véhiculé par la presque-demande de Julien Bert à Hilona

Alors que tous les regards étaient tournés vers Milla Jasmine et son mariage avec Mujdat, Julien Bert et Hilona attirent l’attention des internautes sur eux. En effet, le jeune homme a presque fait sa demande en mariage sur la toile. En tout cas, son geste est plein de sous-entendus et de promesses. Julien Bert et Hilona ont fait part de leur décision de ne plus faire de téléréalité. En effet, le choix de cesser les tournages leur permettrait de préserver leur couple. Toutefois, ce n’est pas la fin pour eux, bien au contraire : ce n’est qu’un début et ils ont des projets plein la tête. Visiblement, le mariage ferait partie de ces projets, même si ce n’est pas vraiment pour tout de suite.

Par le biais d’une vidéo ludique postée sur Instagram, Julien Bert a bien fait comprendre au public qu’il était prêt à s’unir à sa dulcinée et que ce n’était plus qu’une question de temps. « Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps… » Il faut savoir que cela n’a pas toujours été rose entre les deux amoureux. Leur love story avait bien failli prendre fin lorsqu’Hilona a quitté le tournage des Princes et Princesses de l’Amour 3 sur une décision hâtive. Ce fut un Julien Bert fou d’amour et désespéré qui s’est mis en quête pour récupérer sa chérie. Il a foncé tête baissée vers l’hôtel dans lequel elle est descendue, dans le but d’éclaircir la situation avec elle.

La persévérance du jeune homme a porté ses fruits, puisque le couple est désormais plus heureux que jamais ! Aujourd’hui, le couple serait prêt à convoler et peut-être à partir aux Seychelles, en passant par Venise. S’il est clair aujourd’hui qu’Hilona n’est pas enceinte contrairement aux rumeurs, Julien Bert lui ne cache pas le fait qu’il se sente prêt à être père.