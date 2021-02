Julien Clerc balance tout : le chanteur s’est retrouvé en difficulté en revenant en France, une vraie catastrophe !

Dans la période si particulière que nous vivons toutes et tous actuellement, il est difficile de croire que nous allons pouvoir échapper à des difficultés financières pendant les prochains mois et les prochaines années. Et même certaines personnalités comme le célèbre chanteur Julien Clerc sont aujourd’hui concernées !

En effet, nous avons pu apprendre que le chanteur de “Ma préférence à moi” a failli être dans une situation assez difficile à vivre, alors que la France était en train de vivre une crise sanitaire sans précédent dans le cadre de la COVID19. Il faut dire que ce dernier, qui est par habitude plutôt discret, n’a pas hésité une seule seconde à raconter les mésaventures qu’il a eu l’occasion de vivre ces derniers temps.

Voici toute l’histoire qui aurait pu basculer à tout moment et faire changer le cours de la vie de Julien Clerc, si cela ce serait mal passé ! Heureusement, tout semble s’être arrangé pour le mieux depuis cette étape assez difficile…

Julien Clerc : le chanteur raconte tout son calvaire pendant le premier confinement dans une interview exclusive !

Personne ne pouvait s’attendre à ce que le chanteur Julien Clerc balance tout dans l’entretien exclusif qu’il a pu donner au JDD récemment. En effet, le chanteur de “Mélissa” ne s’exprime que très peu dans les médias par habitude, mais cette fois-ci il ne pouvait pas laisser passer une telle mésaventure alors que celle-ci était tout à fait exceptionnelle.

Il est en effet plutôt rare que Julien Clerc parle de sa vie privée, préférant laisser ainsi sa musique exprimer tous ses sentiments, notamment lorsqu’il a eu l’occasion de chanter des succès comme par exemple “Femmes, je vous aime”.

Et si deux ans se sont écoulés depuis son dernier album, Julien Clerc est encore en grande forme car il revient avec un nouvel album pour faire tomber ses plus grandes fans : il s’agit ni plus ni moins du 26ème album du chanteur ! Et c’est à cette grande occasion qu’il a décidé d’entretenir une interview exclusive avec le Journal du Dimanche.

Mais si on pensait pouvoir retrouver dans les colonnes du journal des informations concernant son nouvel album, les fans ont surtout été surpris d’apprendre que le chanteur s’était retrouvé dans une situation très difficile pendant le premier confinement que nous avons connu en 2020.

Julien Clerc : après être parti au Royaume-Uni, il décide de revenir en France dans des conditions assez horribles…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le chanteur Julien Clerc n’a pas froid aux yeux et n’hésite pas à tout balancer dans les médias ! Alors qu’il était parti vivre au Royaume-Uni il y a quelques années, il a raconté dans les colonnes du JDD qu’il avait décidé de revenir en France juste avant le premier confinement.

Alors qu’il vivait à Londre avec son fils Léonard et sa compagne Hélène, il a dû rentrer en France dans la plus grande des urgences. Mais malheureusement, le chanteur avait entre-temps vendu sa maison ! Le chanteur a donc dû se retrouver à Poitiers chez ses beaux-parents, en attendant de pouvoir trouver une autre solution.

Mais contre toute attente, cela n’a pas empêché le chanteur Julien Clerc de pouvoir composer de nouvelles chansons, alors même que la France vivait une crise sanitaire sans précédent qui a fait des millions de victimes !