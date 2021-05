Julien Cohen (Affaire Conclue) dans la tourmente, les téléspectateurs ne le supportent plus à l’antenne

Si Sophie Davant est en ce moment assez violemment critiquée sur les réseaux sociaux pour ses prises de paroles parfois très mouvementées, il se trouve que l’on a pu apprendre que ce n’était pas la seule récemment, et cela pourrait même avoir de grosses répercussions pour l’émission Affaire Conclue. En effet, on peut constater que tous les jours sur France 2, l’émission fait encore une fois un très gros carton, et les téléspectateurs ne semblent pas se lasser de voir les différents candidats participer à cette émission qui est plutôt assez incroyable, il faut bien le dire.

Pourtant, par le passé, on a pu voir de nombreux scandales autour de cette émission qui font vraiment froid dans le dos. Tout le monde pourra notamment se souvenir de ce que l’on a pu découvrir au sujet des esprits clandestins avec par exemple Pierre-Jean Chalençon qui a pu prendre la parole à ce sujet récemment. Des moments assez difficiles et douloureux à vivre pour tous les candidats mais aussi pour la production de l’émission Affaire Conclue qui s’est retrouvée dans une situation assez intenable.

En effet, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que le célèbre collectionneur fan de Napoléon allait pouvoir être dans une situation aussi délicate, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais si les fans ne se sont pas tous précipités pour pouvoir le dénoncer, il se trouve que l’on a pu le voir dans des émissions assez dingues pour pouvoir se justifier de cette situation assez terrible qu’il a vécu.

Affaire Conclue : les téléspectateurs sont furieux contre ce protagoniste de Sophie Davant

C’est encore une fois un très gros scandale que l’on a pu apprendre contre toute attente dans la dernière émission d’Affaire Conclue, l’émission mythique qui est présentée chaque jour par Sophie Davant sur France 2. En effet, si par habitude, il s’agit plutôt de l’animatrice qui est visée par les remarques des internautes, c’est cette fois-ci un autre personnage de l’émission qui a pu être visée par les nombreuses remarques des téléspectateurs sur les réseaux sociaux.

A l’heure où certains d’entre eux ne se privent plus pour dire haut et fort ce qu’ils pensent, c’est cette fois-ci contre Julien Cohen que de nombreux spectateurs se sont empressés de réagir. c’est bien simple, il ne supporte tout simplement plus les interventions de ce dernier, comme on a pu le voir dans la toute dernière émission.

Julien Cohen dans la tourmente, les internautes n’apprécient pas du tout son attitude

En effet, certains téléspectateurs ne semblent pas avoir du tout apprécié les dernières réactions de Julien Cohen, et ils ne se sont pas privés pour le faire savoir, c’est le moins que l’on puisse dire. Pour certains internautes, il se trouve que Julien Cohen n’hésiterait même pas à « faire la gueule », comme on a pu le lire sur les réseaux sociaux.

A l’heure où il se trouve que chaque collaborateur peut faire l’effet d’une très grosse annonce pour les semaines et les mois à venir, on imagine que les répercussions pourraient être assez fortes pour le protagoniste que l’on a l’habitude de voir dans Affaire Conclue. Alors que la saison est tout juste sur le point de se terminer bientôt, nous avons hâte de voir ce qu’il en sera exactement !