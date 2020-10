Julien Courbet bouleversé ! Il se confie sur sa mère malade et émeut tout le monde !

Normalement très discret sur tout ce qui touche à sa vie privée, Julien Courbet s’est, à de rares occasions, confié sur ses parents et plus particulièrement sur sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer.

La mort de son père : un événement tragique pour lui comme pour sa mère

Lors d’une interview à Europe 1, le présentateur parle pour la première fois à l’antenne de la mort tragique de son père, renversé par un chauffard alors que lui-même n’avait que 28 ans.

Il raconte alors la triste histoire d’un très jeune retraité, qui marchait sur le bord de la route et qui à fait les frais de la stupidité d’un autre.

Julien Courbet raconte qu’il était en réunion chez un copain lorsque sa sœur a appelé l’ami chez qui il passait la soirée pour lui annoncer la nouvelle. Son ami aura mis plus de 3h avant d’oser lui annoncer la mort de son père.

Alors que son père marchait tranquillement sur le trottoir pour rentrer chez lui, il est violemment percuté par un chauffard alcoolisé. Ce dernier aura pris la fuite après l’accident sans chercher à savoir si la victime était encore vivante.

Pour se protéger, le chauffeur s’est rué au commissariat pour déclarer sa voiture volée, au cas où quelqu’un aurait reconnu le véhicule. Mais comme il était extrêmement nerveux, il a attiré l’attention des policiers qui ont procédé à une perquisition a son domicile au petit matin, avant de retrouver les clés de sa voiture cachées sous le matelas.

Une perte tragique et brutale pour Julien Courbet et sa famille qui ont dû continuer à avancer malgré cette perte.

Sa mère dont le travail était de s’occuper de ses enfants, s’est alors retrouvée totalement perdue et seule à la charge économique et émotionnelle de sa famille.

Julien Courbet, son rôle de père et sa relation avec sa mère

Malgré un agenda de travail toujours très rempli, Julien Courbet n’a jamais voulu sacrifier sa famille au détriment de sa carrière professionnelle.

Marié depuis plus de 22 ans à celle qu’il considère comme étant la femme de sa vie, il est aujourd’hui l’heureux papa de deux magnifiques jeunes adultes, Gabin,18 ans et Lola 20 ans et sa famille a toujours été placée au cœur de ses priorités.

Cette volonté très forte de se consacrer à sa famille et d’être présent au quotidien malgré une carrière extrêmement prenante est tout simplement due au fait que lorsque son père était vivant, il n’a jamais réellement pu partager avec lui ce genre de relation très forte entre pères un fils.

Son père, commercial était régulièrement en déplacement, la semaine et une fois le week-end venu, les deux hommes n’avaient finalement que très peu à partager.

Ce n’est que bien plus tard alors quel Julien Courbet était devenu une jeune adulte, qu’il a finalement réussi à se rapprocher davantage de son père et à reconstruire leur relation. Malheureusement, le destin en a décidé autrement et lorsqu’il avait 28 ans, son père a été renversé par le chauffard.

Une situation difficile à gérer pour sa mère

La mort de son père a également été une épreuve très difficile pour la mère de Julien Courbet.

Aujourd’hui atteinte de la maladie d’Alzheimer, ce dernier raconte que cette situation est souvent très dure à gérer au jour le jour : « Elle me reconnaît une fois sur dix. C’est une autre épreuve, personne ne mérite une fin de vie comme ça. ».

Mais l’animateur se montre positif : “Quand elle me reconnaît, je vous assure que cette « rencontre » devient un moment de magie ! Et on rigole beaucoup ensemble ».

On espère que Julien Courbet pourra encore profiter de ces moments magiques avec bonheur et gratitude malgré cette difficile épreuve.