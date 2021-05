Julien Courbet choqué : sa fille Lola se montre en mini bikini sur les réseaux sociaux, c’est chaud !

On ne compte plus le nombre de personnalités françaises qui ont aujourd’hui leurs enfants sur les réseaux sociaux. Si pour le moment, la fille de Julien Courbet n’a aujourd’hui que très peu fait parler d’elle, il semblerait que cette année cela pourrait complètement changer ! L’ancien chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste qui a quitté récemment Cyril Hanouna sur C8 ne cesse de faire parler de lui.

Outre le fait que les reportages qu’il peut être amené à diffuser font débat, on a pu voir récemment que sa fille Lola Courbet n’avait vraiment pas froid aux yeux à en croire les images que l’on a pu découvrir contre toute attente. En effet, la jeune femme en a profité pour fêter les beaux jours qui arrivent avec une photo complètement dingue en toute petite tenue qui pourrait beaucoup vous surprendre si vous ne l’avez pas déjà vu…

Ces personnalités qui ont leurs enfants célèbres sur les réseaux sociaux…

Lola Courbet n’est pas la seule jeune femme à se présenter dans des petites tenues sur les réseaux sociaux. En effet, on peut retrouver de plus en plus d’enfants de grandes stars françaises partager des photos complètement folles sur Instagram notamment.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday)

La pratique ne se limite pas qu’aux jeunes filles, mais également aux garçons : on peut régulièrement voir Roman Lavoine, le fils de Marc Lavoine, poster des photos très régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais c’est aussi le cas pour la fille de Laeticia Hallyday qui semble très amie avec le fils de Marc Lavoine par ailleurs : la jeune femme est apparue plusieurs fois en sa compagnie sur les réseaux sociaux et on peut voir que les deux protagonistes n’hésitent pas parfois à liker leurs photos mutuelles.

Parmi les personnalités françaises du petit écran, on retrouve également Jean-Luc Reichmann et sa fille Rosalie : elle partage régulièrement des photos de son quotidien sur les réseaux sociaux, ainsi que des photos de mode complètement dingues. Parmi les animateurs mythiques du groupe TF1, on peut aussi compter sur Jean-Pierre Pernaut et ses enfants Tom et Lou Pernaut qui font de plus en plus parler d’eux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lola Courbet (@lolacourbet)

En ce qui concerne Lola Courbet, si pour le moment elle ne récolte pas encore autant de suffrages sur les réseaux sociaux, cela devrait bientôt être le cas, car on a pu remarquer qu’elle était de plus en présente. Son dernier cliché risque notamment de faire beaucoup de bruit, et pour cause : elle apparaît dans un petit bikini qui a fait déjà couler beaucoup d’encre dans la presse people !

Lola Courbet dans un petit bikini rend dingue les internautes

C’est donc sur Instagram que Lola Courbet, la jeune fille de Julien Courbet, a décidé de diffuser un cliché incroyable pour tous ses fans. Ainsi, on a pu la découvrir sur une très belle plage du Costa Rica, en train de sortir d’une bonne baignade.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lola Courbet (@lolacourbet)

Alors que les températures ne feront que grimper en France dans les toutes prochaines semaines, cela aura de quoi donner envie aux français de prendre un peu de bon temps pour aller se baigner à la plage, si les conditions sanitaires le permettent bien évidemment. En attendant, il va falloir être très patient en fonction des annonces du gouvernement.