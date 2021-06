Julien Courbet complètement anéanti, l’ancien présentateur de l’émission Capital Emmanuel Chain balance tout

Alors que la saison de Capital approche bientôt de la fin, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que l’animateur de l’émission Julien Courbet allait pouvoir être dans de telles difficultés à l’antenne de sa propre émission. En effet, pendant très longtemps, il se trouve que l’émission Capital a pu être présentée par un autre présentateur mythique de la chaîne M6, Emmanuel Chain. Si ce nom ne dit clairement rien aux plus jeunes téléspectateurs, il s’agit ni plus ni moins d’une figure vraiment mythique de la chaîne de télévision que personne ne peut ignorer aujourd’hui.

En effet, pendant de nombreuses années, alors que toute la France entière semblait ignorer complètement le monde de l’économie française et mondiale à la télévision, il s’agit d’un des premiers présentateurs à avoir pu vulgariser clairement et simplement l’économie à des millions de français. De nombreux entrepreneurs français actuels n’hésitent pas à dire d’ailleurs que sans les premières émissions de Capital présentées à l’époque par la star du petit écran Emmanuel Chain, ils n’en seraient clairement pas là aujourd’hui.

En revanche, personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à ce que quelques années plus tard, l’animateur mythique Julien Courbet prend la place d’Emmanuel Chain que l’on a pu retrouver aux commandes de Capital pendant de nombreuses années. En effet, Julien Courbet a eu un parcours assez atypique, et on peut clairement dire que rien n’aurait pu le préparer à présenter aujourd’hui cette émission d’économie qui est parfois assez controversée, comme on peut le voir souvent les dimanches soir sur les réseaux sociaux lors des diffusions du programme.

Julien Courbet mis à mal par les téléspectateurs de Capital, ils ne font pas de cadeaux !

Alors que l’émission Capital est désormais présentée par Julien Courbet, il se trouve que depuis on retrouve de nombreux français se plaindre sur les réseaux sociaux de l’animation du programme. Pourtant, on a pu voir que les audiences n’étaient pas forcément mauvaises en fonction des différents sujets abordés dans les reportages, bien au contraire. Mais pour pouvoir en avoir le cœur net, il est primordial de bien s’intéresser aux différents cas de figure que l’on peut voir dans l’émission. En effet, l’émission Capital peut aussi bien parler du monde de la télévision que des supermarchés ou encore du monde de la vente en ligne.

En revanche, il y a parfois des professionnels de certains sujets sur le web qui n’apprécient pas du tout voir certaines imprécisions à l’antenne dans Capital, et on imagine que cela peut provoquer la colère de certains internautes qui prennent la parole à ce sujet. Dans la dernière émission, le point culminant de Capital a été franchi en quelque sorte, puisqu’il se trouve que l’animateur actuel Julien Courbet a pu recevoir l’animateur et le producteur de l’émission : Emmanuel Chain !

Emmanuel Chain prend la parole sur Julien Courbet, il est très surveillé

C’est donc sur le plateau de l’émission Capital, mais aussi dans le magazine Télé Loisirs que l’ancien animateur Emmanuel Chain a pu prendre la parole en exclusivité sur l’animation de Julien Courbet dans Capital. Dans les déclarations qu’il a pu faire, on peut dire que cela à de quoi être assez inquiétant !

En effet, bien que pour le moment, le producteur de l’émission ne songe pas à remplacer Julien Courbet, on a cru comprendre que son travail a l’antenne de M6 était particulièrement suivi par Emmanuel Chain.