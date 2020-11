Julien Courbet : il dévoile un cliché choc d’un blessé ! Les téléspectateurs sous le choc !

Depuis le 2 novembre dernier, l’animateur et journaliste français est aux commandes de son émission Ça peut vous arriver sur M6 et RTL. Julien Courbet et son équipe n’ont pas été tendres ce lundi après une scène de violence d’une femme par un dépanneur.

Julien Courbet choque les internautes après la publication d’une photo

Son émission qui est très appréciée par les auditeurs de RTL est désormais diffusée sur M6. L’animateur radio et son équipe tentent de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés ses téléspectateurs au quotidien. Ce lundi 16 novembre, une femme a fait savoir qu’elle avait été victime de violences par un dépanneur après que le présentateur de Ça peut vous arriver ait publié une photo choquante sur Twitter la veille. Déterminé à voler au secours de ses compatriotes, il avait dévoilé une adresse email que les auditeurs ou téléspectateurs pourront utiliser pour dénoncer les abus dont ils sont victimes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par julien courbet (@jujucourbet)

La photo qu’il a postée sur la toile montre le bras d’une femme avec une ecchymose. La femme violentée accuse un dépanneur après un malentendu entre les deux. En effet, elle explique avoir refusé de payer la somme que lui a exigée le dépanneur alors qu’elle devrait initialement payer un autre montant. Cette publication qui dévoile une scène de violence grave n’a pas laissé les internautes indifférents. De son côté, Julien Courbet est bien décidé à donner une bonne leçon à ce dépanneur. Sur Twitter, il a d’ailleurs annoncé qu’il appellera le professionnel en direct de son émission. Même si l’animateur de RTL aurait posté cette photo pour dénoncer la violence qu’a subie cette femme, il n’en demeure pas moins que le journaliste a également voulu faire une petite promotion de son nouveau programme sur M6. Dès la première semaine de diffusion, le nombre de téléspectateurs était important mais aurait baissé la semaine suivante. Ceci étant, les internautes qui se sont insurgés de manière unanime après la publication de ce cliché, seront évidemment devant leurs petits écrans pour découvrir la suite de cette affaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Syma News (@symanews)

Julien Coubert désormais en direct sur M6 pour régler les litiges

Ça peut vous arriver existe depuis 2001 et bénéficie d’un avis favorable auprès des auditeurs de RTL. C’est bien sur les ondes de cette radio que Julien Courbet règle les conflits de ses auditeurs. Alors que ce programme avait été rebaptisé Le Club des confinés lors du premier confinement, M6 a voulu innover pendant ce reconfinement en permettant à l’animateur de passer à la télévision. Depuis le 30 octobre dernier, les français sont confinés après que le pays ait connu une nouvelle vague de contamination. Alors que plusieurs émissions comme Danse avec les stars ont été suspendues, d’autres continuent d’être diffusées tout en respectant les mesures barrières.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Flash (@flashmedia.fr)

Le présentateur de cette émission avait promis plusieurs innovations aux téléspectateurs. Les plaignants pourront s’exprimer par visioconférence et son équipe d’avocats et d’experts tentera de résoudre les problèmes. Si le mari de Catherine s’adonne autant à cette émission, c’est bien parce qu’il a déjà lui-même était victime d’abus. En mars dernier, cet animateur de 55 ans avait révélé avoir été victime d’une grosse arnaque. S’il prodigue des conseils à ses auditeurs au quotidien, cela ne l’épargne pas pour autant. Il s’entretenait avec Télé Loisirs lorsqu’il avait lâché cette information qui avait néanmoins surpris plusieurs. Son arnaqueur était bien celui qui se chargeait de ses droits à la Sacem. Ce dernier avait dû encaisser près de 50 000 euros sans rien reverser à Julien Courbet. Après avoir constaté cet abus, il avait décidé de poursuivre l’accusé en justice. Malheureusement pour le présentateur de Ça peut vous arriver, cet homme était insolvable et n’avait pas pu lui rembourser.