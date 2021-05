Julien Courbet viré de RMC à cause de Bernard Tapie ? L’animateur balance tout en plein direct !

Alors que Bernard Tapie est au plus mal en ce moment même avec des accusations en cours qui pourraient lui coûter très cher, c’est une nouvelle information complètement dingue que l’on a pu entendre ces derniers temps, c’est le moins que l’on puisse dire.

En effet, c’est au mois de juin que le jugement de Bernard Tapie devrait être prononcé, mais entretemps on a pu entendre une déclaration complètement dingue de la part de Julien Courbet, l’animateur français mythique que l’on peut voir actuellement sur la chaîne M6. Bien qu’il ne s’agit que d’une rumeur pour le moment, la légende raconte en effet que Bernard Tapie a pu être responsable du départ de Julien Courbet de la radio RMC.

Alors qu’il été invité de l’animateur Laurent Ruquier dans son émission mythique On est en direct, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer que l’animateur fasse des révélations aussi étonnantes en ce qui concerne Bernard Tapie, qui est en train de vivre une période de sa vie très difficile en ce moment même.

Bernard Tapie attaqué, sa santé est en danger actuellement

Tout le monde se souvient encore de l’attaque absolument incroyable dont a été victime Bernard Tapie ces dernières semaines. En effet, il se trouve l’attaque qu’il a subi chez lui a provoqué un drame vraiment terrible. Alors que des millions de français s’apprêtaient à fêter Pâques, le fameux homme d’affaires français a pu se montrer dans une posture assez incroyable.

Alors que Bernard Tapie est une grande personnalité française qui est réputée pour être très forte, on peut dire clairement que cela a cette fois-ci affecté gravement l’homme d’affaire, qui s’est donc retrouvé au plus mal. Avec un cambriolage qui a très mal tourné, où on a même pu entendre que sa propre compagne avait été tirée par les cheveux, les images que l’on a pu voir par la suite de Bernard Tapie ont fait vraiment froid dans le dos.

Toutefois, personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à ce que l’homme d’affaires soit au coeur d’un nouveau scandale incroyable au sujet de Julien Courbet, l’animateur mythique qui fait actuellement un très gros carton sur M6. En effet, ce dernier était récemment invité dans une émission de Laurent Ruquier, et on peut dire qu’il n’a pas mâché ses mots concernant Bernard Tapie…

Julien Courbet viré de RMC à cause de Bernard Tapie ? Une histoire mystérieuse et douloureuse…

Alors que Julien Courbet était l’invité de Laurent Ruquier dernièrement, on a pu entendre une rumeur complètement folle à son sujet, qui remonte au moment où l’animateur était alors présent à l’antenne de RMC. Mais si on a pu l’entendre seulement pendant 3 semaines, il y aurait peut être une raison, et pour cela il faudrait se tourner du côté de Bernard Tapie.

Alors qu’à l’époque ce dernier était très impliqué dans la vie de l’OM, Julien Courbet n’avait pas hésité à raconter une histoire fictive à ce sujet sur le ton de l’humour. La légende raconte que Bernard Tapie aurait pris son téléphone et appelé la radio pour le faire virer. Toutefois, cela n’a pas pu être confirmé par le principal intéressé.

Quant à lui, Julien Courbet a pu affirmer clairement que son chèque de solde de tout compte était prêt tout juste après sa dernière émission, de quoi se poser de sérieuses questions à ce sujet…