Julien Doré a été viré, il remercie d’ailleurs son ancien patron !

Il y a quelques années encore, Julien Doré était très peu connu du public. Même s’il donnait déjà quelques prestations dans des bars, sa carrière a véritablement décollé après une décision radicale de son ancien patron. Ce dernier l’a licencié et ce fut justement cette situation qui porta bien haut la carrière du chanteur et a complètement bouleversé sa vie. Vu le niveau où il est aujourd’hui, on peut bien dire que ce bouleversement a été positif. Nous vous en parlons dans cet article et vous pourrez en apprendre un peu plus à ce sujet.

Un homme bienveillant

Actuellement, Julien Doré est en pleine promotion de l’album Aimée qu’il a dédié à sa grand-mère. Ces derniers temps, il revient souvent sur les personnes et les évènements ayant marqué sa vie. S’il a évoqué son retour dans le sud de la France pour être plus proche de sa famille, il est également remonté bien loin dans ses souvenirs, 13 années plus tôt.

Il raconte qu’en 2007, il chantait avec quelques groupes de musique, dont Dig up Elvis et The Jeans D’Ormesson Disco Suicide. Ayant un peu de mal à joindre les deux bouts, le chanteur travaillait à mi-temps dans une entreprise de déménagement et de nettoyage de façade. C’est de cette époque qu’il se souvient avec nostalgie en évoquant son ancien patron avec des propos attendrissants.

Le chanteur le décrivait comme quelqu’un de bienveillant. D’après les propos de Julien, son ex-patron venait souvent le voir jouer avec son groupe dans les bars les weekends. Il allait même jusqu’à mettre à leur disposition les véhicules de la société. Ces derniers leur permettaient d’emporter leur matériel (batterie, ampli basse, etc.).

Si son supérieur était habitué à le voir jouer le weekend dans les bars, la détermination du chanteur à se rendre au boulot très tôt le jour suivant est un détail qui le sidérait particulièrement. Pour Julien Doré, c’était de merveilleux moments qu’il chérit toujours.

Le plus grand changement de sa vie

Voyant le talent du jeune homme, son employeur était persuadé qu’il était destiné à se faire un nom dans le monde de la musique. Il prit donc une décision qui fut l’élément déclencheur de son succès aujourd’hui. En effet, l’ex-patron de Julien Doré a pris les devants en le licenciant, pour lui permettre de voler de ses propres ailes.

Comme on pouvait s’y attendre, au début, le jeune homme qu’il était ne comprenait pas les raisons qui sous-tendaient son licenciement. Malgré les explications de son ex-employeur qui voulaient lui faire comprendre que c’était pour lui permettre de tracer son propre chemin dans la musique, Julien se sentait fautif.

C’est après cet épisode que Julien Doré a connu un succès fulgurant. Juste quelques semaines après son licenciement, le jeune homme a participé à un casting à Marseille. C’est en interprétant le titre A la faveur de l’Automne de Tété qu’il séduisit les membres du Jury.et remporta la saison 5 de Nouvelle star. Ce n’était que le début de son succès et le chanteur âgé de 24 ans à l’époque se lança dans sa carrière solo.

Si au début Julien Doré ne comprenait pas cette décision qu’avait prise son ancien patron, aujourd’hui, il prend les choses avec beaucoup de recul. Il en vient à le remercier de l’avoir poussé à prendre son envol. Le chanteur confie même que s’il n’avait pas été licencié ce fameux jour, il ne serait probablement pas au stade où il est aujourd’hui.