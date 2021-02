Julien Doré balance tout : une terrible histoire d’amour où il s’est pris un gros « râteau » à cause d’une mauvaise idée !

Le grand chanteur français Julien Doré a encore une fois fait parlé de lui avec une déclaration choquante dont on risque de se souvenir encore pendant très longtemps, c’est le moins que l’on puisse dire ! Il a en effet accordé récemment une toute nouvelle interview exclusive à l’occasion de la sortie de son nouvel album qui était très attendu par ses fans. Il est vrai que dans le contexte très difficile et si particulier que nous sommes en train de vivre en ce moment, les fans attendaient avec la plus grande impatience de pouvoir écouter un nouvel album de Julien Doré tant attendu !

Sorti encore très récemment, celui-ci fait un très gros carton et on ne peut que saluer le parcours du musicien qui avait alors été révélé il y a de cela maintenant plusieurs années sur le plateau de l’émission “A la recherche de la nouvelle star” sur M6. Un parcours plutôt atypique pour le chanteur qui avait même failli faire fuir le jury comme tous les français qui avaient vu le jeune homme à l’époque s’en souviennent aujourd’hui.

Je suis allé livrer en surprise ma mini-moto à la gagnante de la Tombola Solidaire pour les sinistrés des Alpes-Maritimes y’a qq jours 🚚📦 Merci encore pour votre générosité & merci aux ami.e.s artistes, sportifs qui m’ont aidé ✊✨ @SecoursPop @nikosaliagas @AntoGriezmann etc pic.twitter.com/H1kKeKgu1d — Golden Julien (@jdoreofficiel) February 1, 2021

Mais actuellement, la situation est bel et bien différente et le chanteur a même annoncé très récemment qu’il avait d’ores et déjà décidé de changer de vie. A l’occasion de son nouvel album, il est toutefois revenu sur son ancienne vie…

Julien Doré raconte une maladresse amoureuse qu’il a vécu : un geste très déplacé qui aurait pu lui coûter cher !

C’est au micro de la radio de Chérie FM que l’on a pu entendre le chanteur Julien Doré prendre la parole sur un sujet inédit qui concerne sa vie amoureuse. Il faut en effet savoir que le chanteur ne s’exprime que très rarement sur le sujet et on ne s’attendait pas à ce qu’il se dévoile autant contre toute attente.

Pendant de très nombreuses années, le chanteur a en effet décidé de ne rien dévoiler à personne, et on ne connaissait pas jusque-là le prénom de Mélanie qui a bouleversé sa vie il y a de cela plusieurs années, comme il a eu l’occasion de le raconter au micro de Chérie FM.

Petit duo improvisé à distance avec Silda qui m’avait envoyé sa cover de NOUS sur Instagram ✨🦖💕 pic.twitter.com/PuuoMP6MUM — Golden Julien (@jdoreofficiel) January 31, 2021

A l’époque, le chanteur n’était pas du tout connu, et il ne pouvait pas alors profiter de son statut de star pour pouvoir trouver de nouvelles compagnes en amour !

Julien Doré : il balance tout sur son amour de jeunesse, cela ne s’est pas du tout passé comme prévu !

C’est lorsque Julien Doré avait alors 14 ans que tout a basculé pour lui ! En effet, comme on peut le voir aujourd’hui, le chanteur a l’air assez sûr de lui et sous ses airs de “dandy” il arrive à séduire la gente féminine parfois même malgré lui ! Mais lorsqu’il était plus jeune, on peut dire que les choses n’étaient pas aussi faciles.

En effet, il a pu raconté qu’à 14 ans, Julien Doré était fou amoureux d’elle et il avait alors décidé de lui écrire un mot doux sur son lit avec écrit les fameuses paroles de Francis Cabrel de la chanson « Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai« . Mais malheureusement, la jeune femme ne l’a pas entendu de la même façon et a affirmé au futur chanteur que ce dernier n’était qu’un ami pour elle.

Très déçu par cette peine de coeur, la maladresse de Julien Doré ne lui a malheureusement pas permit de conquérir le coeur de la jeune femme !