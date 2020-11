Julien Doré : il lance une tombola pour soutenir les sinistrés !

Le département des Alpes-Maritimes a été frappé par la tempête Alex le 2 octobre dernier. Cette tempête qui avait sévèrement touché les zones de la Tinée, la Roya et les vallées de Vésubie a laissé plusieurs familles en deuil sans oublier les dégâts matériels.

Julien Doré apporte son soutien aux personnes sinistrées

Pour venir en aide aux personnes sinistrées de ce drame, le célèbre chanteur Julien Doré lance à partir de mercredi, une tombola qui prendra fin le 15 décembre et dont l’objectif consiste à lever des fonds. Pour ce faire, le super coach de The Voice Kids a contacté plusieurs personnalités afin de les encourager à participer à cette initiative. Ces fonds seront principalement utilisés pour la reconstruction. Plusieurs familles ont été frappées par la tempête Alex d’octobre dernier d’autant plus que le bilan officiel faisait état de 9 personnes décédées et plusieurs maisons détruites. Six semaines après cette tragédie, les populations de cette zone sont encore sous le choc.

Il faut dire que le chanteur de 38 ans ne cache pas son attachement à ce département d’autant plus que sa grand-mère vit dans cette partie de l’Hexagone. Cette dernière serait d’ailleurs encore traumatisée. Il est important de rappeler que c’est bien chez sa grand-mère qu’il a écrit son album. Ayant passé quelque temps dans le département, Julien Doré connait sans doute, les environs. Pour réunir les fonds nécessaires, le chanteur de Coco Câline a fait appel à des artistes, sportifs et plusieurs autres célébrités pour le Secours populaire des victimes des Alpes-Maritimes.

Plusieurs lots à gagner en échange des tickets de tombola

Une plateforme a été créée à cet effet, tous les donataires sont appelés à contribuer sur le site de tombolas solidaire Karmadon. Pour inciter les gens à participer, vingt-sept lots sont à remporter. Parmi les lots à gagner, les donataires bénéficieront des objets symboliques comme le maillot du footballeur français Antoine Griezmann, la ceinture de judo du champion Teddy Riner ou une guitare du membre emblématique du groupe musicale Indochine, Nicola Sirkis. Pour ce qui est des donataires, Julien Doré est entré en contact avec plusieurs célébrités comme Michel Polnareff, la chanteuse Angèle qui a promis de donner son clavier contrôleur.

De son côté, Julien Doré a lui-même décidé de mettre sa mini moto avec laquelle il aurait tourné le clip Sublime & Silence et Lac. De plus, le chanteur donnera la veste qu’il porte dans le clip de Loup. Ces objets n’ont pas été choisi au hasard car il a révélé que ce sont des objets qu’il a utilisés dans son album qui a été écrit alors qu’il se trouvait à Saint-Martin-Vésubie. Il se rendra d’ailleurs dans ce département le weekend afin de soutenir l’initiative du Secours Populaire. Le gouvernement a également promis une somme de 20 millions d’euros pour aider les familles sinistrées.

La mise minimum acceptée sur la plateforme Karmadon est de 5 euros. Les donataires doivent s’acquérir d’un ticket de tombola pour remporter un lot. Secours Populaire apporte son soutien aux sans-abri, distribue des produits alimentaires, prend en charge le nettoyage des maisons, distribution des vêtements et plusieurs autres objets nécessaires pour la survie au quotidien. Julien Doré connaît un succès incontestable dans sa carrière depuis la sortie de son album intitulé Aimée. Le chanteur avait d’ailleurs été sollicité pour jouer le rôle de Super Coach lors de la dernière finale de The Voice Kids après l’indisponibilité de Jenifer. Après son passage sur le plateau de TF1, les téléspectateurs de cette émission espéraient le voir dans la prochaine saison au siège de coach mais ce dernier avait confié lors d’une interview avec VSD d’avoir refusé ce poste.