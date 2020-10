Julien Doré : le chanteur dénonce l’attitude condescendante de Roselyne Bachelot envers Clara Luciani !

Le monde culturel n’a pu échapper aux conséquences dramatiques de la crise sanitaire qui sévit actuellement. Entre les différentes restrictions du gouvernement et les décrets, les choses deviennent assez tendues pour les acteurs du secteur culturel. Les producteurs de spectacles, les acteurs et les musiciens ne cessent de crier leur désarroi sur les réseaux sociaux. La chanteuse Clara Luciani avait précédemment poussé un coup de gueule, en exhortant la ministre de la Culture à fournir des réponses aux attentes des artistes. La réplique de cette dernière fut assez cinglante et n’a de toute évidence pas plu au chanteur Julien Doré. Il n’a pas hésité à dénoncer l’attitude de la ministre. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une situation compliquée pour le secteur culturel

Au pied du mur, de plus en plus d’artistes sont dans l’obligation de prendre la parole pour dénoncer leurs conditions de travail durant ces derniers mois ou encore la probable inaction du gouvernement pour soulager les différents problèmes qu’ils rencontrent. Même si tous les acteurs du monde culturel ne se sont pas prononcés, certains comme Clara Luciani n’hésitent pas à révéler le fonds de leurs pensées.

C’est dans une story Instagram que cette dernière avait interpellé la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. La chanteuse dénonçait particulièrement le fait que les artistes n’aient pas eu de réponses à leurs questions et que cette situation paralyse considérablement leurs carrières. Clara Luciani a fait savoir que son public lui manquait et témoignait tout son soutien à tous les acteurs du secteur culturel. Quelques jours plus tard, la ministre de la Culture avait donné une réponse très sèche aux préoccupations de la chanteuse.

En effet, Roselyne Bachelot n’a pas fait la langue de bois et a qualifié de mesquine l’attitude de la chanteuse. Elle avait fait cette déclaration sur les plateaux de l’émission C à vous. Apparemment, il faut bien se méfier de la bonhomie apparente dont la femme politique fait preuve. À part la chanteuse Clara Luciani, plusieurs autres musiciens comme Matt Pokora, Slimane et Vitaa ont exprimé leur désaccord en ce qui concerne l’inaction du gouvernement pour lever le chômage technique qui leur est imposé.

Julien Doré réagit

C’est dans une ambiance festive que le chanteur Julien Doré avait été reçu par Anne-Elisabeth Lemoine sur les plateaux de C à vous. S’il a précédemment évoqué son dernier album « Aimée » qui a remporté un disque d’or, il a également parlé de sujets assez sérieux. En effet, le musicien est revenu sur l’épisode tumultueux qui a eu lieu entre la chanteuse et la ministre.

Julien Doré n’a pas hésité à tacler la ministre Roselyne Bachelot, en face de l’animateur Patrick Cohen qui était visiblement décontenancé. Il affirme être très étonné de la condescendance avec laquelle la ministre avait coupé court à la demande de la chanteuse. Julien Doré exprime son mécontentement en déclarant qu’il était très choqué par les propos de la femme politique. Pour l’interprète de Coco câline, les actions de la ministre étaient en contradiction avec les fonctions importantes qu’elle occupait.

Le chanteur s’est ensuite penché sur la situation que traversaient les artistes en réitérant leur désir d’avoir des éclaircissements sur le retour à la normale des choses. S’il trouvait extrêmement déplacée la réaction de Roselyne Bachelot, l’homme de 38 ans affirme que le système politique avait perdu sa substance et s’y prenait mal pour régler les problèmes extrêmement préoccupants.