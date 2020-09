Julien Doré : selon le chanteur, sa grand-mère lui a laissé un patrimoine inestimable !

View this post on Instagram

En voyant ces sièges vides, devant ce château, comme là pour toujours, comme là pour vous attendre à nouveau. J’ai rêvé cette nuit d’un concert intime au piano où je vous jouerais quelques nouvelles chansons, quelques anciennes. Entre nous, sans pression. Comme pour célébrer ensemble l’espoir de les voir vivre plus tard pleinement en tournée. Je ne sais pas si c’est réalisable mais je me demande si cette idée pourrait vous plaire ? Je vous propose d’habiter ces sièges pour de vrai, pour un petit concert unique, de chair, d’os et de tendresse. Je tirerai au sort le nombre de personnes choisies pour le nombre de sièges disponibles. Dans les règles de l’art sanitaire bien évidemment. Et si ça vous dit, on se fait ce concert acoustique entre vous, aimée & moi. Le principe est simple, il vous suffit de pré-sauvegarder l’album dès maintenant sur les plateformes pour tenter votre chance (lien en story à la Une). Le concours prendra fin le 10/09 et les gagnants seront annoncés le 18/09 💕 . 📸 @goledzinowski