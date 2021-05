Julien Doré : une reprise avec Ophélie Winter à venir ? La chanteuse en a des « frissons » !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Julien Doré ne fait rien comme les autres. En effet, le chanteur ne cesse de faire parler de lui depuis le tout début de sa carrière. Tout le monde se souvient en effet de son passage incroyable dans l’émission A la recherche de la nouvelle star sur M6, où il a failli être même expulsé du casting. En effet, à l’époque, le jeune chanteur refusait tout simplement de chanter sans son instrument favori.

C’est la présentatrice de l’époque, Virginie Efira, qui avait pu réussir à convaincre le jeune chanteur Julien Doré de se donner une chance devant le jury. Nul ne sait si le chanteur aurait pu connaître le même destin sans la présentatrice de cette émission. Aujourd’hui, tout le monde connaît le chanteur Julien Doré, et même si certains ne l’apprécient pas toujours, il ne cesse de cumuler les succès depuis maintenant plus d’une dizaine d’années !

Julien Doré voue un culte pour les reprises depuis le début de sa carrière

On peut dire que le chanteur Julien Doré est vraiment réputé pour être très original et se mettre en danger pendant toute sa carrière. Lors de ses débuts, tout le monde se souvient déjà de la reprise mythique qu’il avait pu faire de la chanson d’Alizée, Lolita. A l’époque, alors que la chanson n’était pas du tout appréciée par une certaine partie de son public, on peut dire que le chanteur a pris un risque énorme.

Il faut toutefois rappeler que la chanson qui avait par la suite été diffusée dans le commerce n’a pas forcément été appréciée par les fans : certains pensaient haut et fort que c’était un choix adapté pour l’émission de télécrochet, mais un très mauvais choix de single pour le chanteur Julien Doré. Heureusement, depuis, le chanteur a pu se rattraper de bien des façons, et les fans ont pu découvrir de nouvelles chansons de celui-ci.

Toutefois, ce n’est pas la seule reprise populaire que le chanteur Julien Doré a pu réaliser, et on a pu le constater encore très récemment, avec une autre reprise d’une chanson française mythique, « Dieu m’a donné la foi » !

Julien Doré reprend la chanson d’Ophélie Winter, elle raconte les frissons qu’elle a pu ressentir

C’est sans aucun doute le meilleur compliment que Julien Doré pouvait espérer. En effet, ce dernier a récemment décidé de frapper fort une nouvelle fois, en faisant une interprétation totalement inédite du morceau phare de la chanteuse Ophélie Winter, le titre « Dieu m’a donné la foi ». C’est ce jeudi 6 mai que le chanteur Julien Doré a décidé de faire une reprise mythique dans l’émission Le petit live.

Diffusée sur la chaîne Cstar, le chanteur Julien Doré a frappé très fort en faisant une reprise de la chanson d’Ophélie Winter. En revanche, il ne pensait pas que cela allait susciter l’intérêt de la principale intéressée. Alors que peu de personnes ont des nouvelles de la part d’Ophélie Winter, cette dernière n’a pas hésité à prendre la parole pour faire une proposition à Julien Doré.

C’est en effet sur les réseaux sociaux qu’Ophélie Winter a diffusé un message pour remercier Julien Doré,et surtout pour lui faire une proposition… En effet, elle souhaiterait faire un duo avec lui, et elle ne s’en cache pas !