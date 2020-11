Julien et Manon Tanti posent avec un singe en laisse à Dubaï, Hugo Clément scandalisé interpelle Magali Berdah !

Julien Tanti et Manon Marsault sont plus connus pour leur participation à diverses émissions de téléréalité que pour être de fervents défenseurs de la cause animale. Quoi qu’il en soit, pour Hugo Clément trop c’est trop. Et il ne s’est pas gêné pour pousser ses coups de gueule et porter son messages haut et fort !

Des influenceurs à Dubaï, et c’est le scandale…

Après plusieurs participations à l’émission « Les Marseillais » et à toutes ses déclinaisons possibles, Julien Tanti et Manon Marsault ont décidé comme beaucoup d’autres starlettes de téléréalité de déménager dans la ville de Dubaï. Depuis leur petit paradis artificiel, ils sont devenus « influenceurs » et partagent leur mode de vie aisé à leurs milliers d’abonnés.

Le problème quand on a une petite notoriété comme celle de Manon et Julien, c’est qu’il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas dire (ou faire) n’importe quoi. Au risque de se faire tomber dessus très rapidement comme cela a été le cas ici

Les deux influenceurs étaient donc en visite dans « un zoo » de Dubaï avec leur fils, et en ont profité pour prendre quelques vidéos souvenirs. Mauvaise idée…

Sur ces vidéos, on y voit la petite famille balader un bébé singe en laisse tout en se marrant.

On y voit ensuite les enfants, caresser le dos d’un bébé crocodile dont la bouche est maintenue fermée par du ruban adhésif bien épais.

Et on y voit Julien donner des friandises à un bébé ours enfermé dans une petite cage et qui a l’air désespéré pour attraper les biscuits.

Un triste spectacle pour qui aime les animaux, mais qui apparemment a beaucoup plu à Manon, Julien et leurs amis…

Quand deux candidats de télé-réalité suivis par plus de 6 millions de personnes se filment en story en train de promener un singe en laisse, de caresser un crocodile attaché dont la gueule est maintenue fermée par du gros scotch (WTF ?), de « jouer » avec un bébé tigre en cage… pic.twitter.com/VvR3MSQpHf — Hugo Clément (@hugoclement) October 25, 2020

Hugo Clément est révolté et pousse son coup de gueule sur les réseaux.

L’image des zoos a bien changé dans la tête des gens du monde entier. Et cela grâce aux nombreuses personnes qui se battent pour faire entendre que les animaux sont des êtres vivants qui méritent le respect et la liberté comme tout le monde.

Le problème c’est que dans les zoos, ils sont enfermés dans des cages minuscules et ne sont que « des objets destinés à divertir les clients » a notamment déploré Hugo Clément.

Pour le journaliste, la faute est grave, et « faire la promotion de ce genre de maltraitance auprès de ses millions d’abonnés est irresponsable ».

Hugo Clément a affirmé avoir tenté de rentrer en contact avec Magali Berdah, l’agent qui gère les deux starlettes de téléréalité. Cette dernière a affirmé ne pas être au courant de ce qui s’était passé et ce n’est que dimanche dernier qu’elle a pris la parole dans un longue story Instagram pour s’expliquer à propos du comportement de ses clients : « Je comprends que cela puisse choquer, mais c’est leur choix, c’est leur vie (…) et ils ne m’ont pas demandé mon autorisation », a-t-elle expliqué au sujet de la visite au zoo.

Après avoir évoqué “la liberté d’expression” sur les réseaux sociaux elle a souhaité ajouter : “En aucun cas je ne cautionne la maltraitance animale qui est aussi grave qu’une maltraitance humaine (…), mais c’est leur vie privée, leur envie de raconter cela sur leurs réseaux sociaux”.

Ils s’amusent aussi à donner des biscuits à un ours enfermé dans une cage. pic.twitter.com/WcoKi5U0dD — Hugo Clément (@hugoclement) October 25, 2020

Scandale, mauvaise pub et une fin de contrat ?

Alors que Magali Berdah a annoncé avoir été “lynchée” sur les réseaux sociaux car beaucoup de fans n’ont pas du tout apprécié ces images, elle a précisé :“Il est hors de question que je rompe mon contrat avec eux pour cela”.

De son côté, l’une des principales intéressées, Manon Tanti a tenu à s’excuser et à répondre aux critiques : “Moi j’aime les animaux. J’aime tous les animaux, et du coup vraiment je vous comprends, je me mets à votre place. Le fait de voir ce petit singe avec une laisse… C’est un peu un sujet délicat, j’aurais pu ne pas répondre et passer outre, mais ça me touche vraiment. Je suis vraiment désolée si j’ai fait de la peine à certains, ce n’était pas mon but, surtout pour les animaux que j’aime énormément. Je m’étais renseignée sur ce zoo.”, a-t-elle déclaré.

La starlette a également renseigné à ses fans que ce zoo était un espace “qui recueillait les animaux exotiques dont les propriétaires ne savait plus quoi en faire”. Mais apparemment, rien n’est moins sûr et Hugo Clément ne sait plus s’il doit rire ou pleurer…

Espérons qu’un jour nous vivrons dans un monde où l’on respecte autant les stars de téléréalité que les animaux, quels qu’ils soient.