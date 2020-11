Julien Guirado et Lola : ils officialisent leur couple ! Les internautes sont choqués !

Décidément, l’ex-participant des Princes de l’amour n’en finit plus de trouver l’amour. Un vrai serial lover. On attend maintenant juste que celui-ci survive plus de quelques jours.

Et depuis quelque temps, c’est dans les bras de Lola que Julien a trouvé l’amour, mais reste à savoir jusqu’à quand…

Un passé douteux avec les filles

Ce jeune homme est certainement l’un des personnages de téléréalité les plus controversés de ses dernières années.

Connu pour son charisme, il l’est également pour ses punchlines, pour son caractère sanguin (pour ne pas dire violent), et pour ses innombrables conquêtes. Ironiquement, comme il s’agit d’un homme, les médias ont tendance à le présenter comme « un grand séducteur » à la différence de ses homologues féminines qui aurait certainement déjà fait les frais de ce type de comportement. Bref.

Comme tout bon pervers narcissique (dixit Marine El Himer) qui se respecte, Julien Guirado collectionne les exs, et les sombres histoires. Heureusement pour ses éventuelles futures conquêtes, les fameuses exs de Julien n’ont pas leurs langues dans leur poche et ces derniers temps, elles n’ont pas mâché leurs mots pour mettre en évidence le comportement franchement abusif et les gestes déplacés et violents du jeune homme.

Chaque nouveau jour qui se lève fait également apparaître son lot d’histoire et de clash entre candidats de téléréalité. Et dernièrement, Julien Guirado s’est souvent retrouvé en plein milieu des scandales.

On se rappelle par exemple les échanges musclés entre le participant des Princes de l’amour et son ex-beau-frère Gauthier El Himer. Et pour cause, le frère de Marine El Himer n’avait pas vraiment apprécié apprendre que son ex-beau-frère ait été violent avec sa petite soeur chérie.

Julien Guirado change de copines comme de chemises

Et oui, trouver l’amour c’est une chose. Le garder plus d’une semaine en est une autre. Et apparemment c’est loin d’être la spécialité de Julien Guirado.

Après de nombreuses amourettes (dans une brève idylle avec une grande inconnue), le jeune homme serait de nouveau en couple. On se demande bien qui est « l’heureuse” élue…

Le 20 octobre dernier, on apprenait au travers du blog Aqababe que le jeune homme avait retrouvé l’amour dans les bras d’une femme pas si inconnue du grand public.

Une certaine Lola, ça vous dit quelque chose ? Et oui, il s’agit de la candidate de la Villa des coeurs brisés 5 et d’après les rumeurs, les deux amoureux auraient commencé à se rapprocher après le tournage de la Villa 5.

Si vous vous rappelez bien, la jeune femme était tombée sous le charme d’Adrien Laurent, et avait même fait le choix de quitter l’aventure, lorsque le jeune homme avait été éliminé.

À la suite de son départ, aucune nouvelle n’avait été donnée quant à la possible officialisation de leur couple.

Une relation faite pour durer ?

Si Lola n’a finalement pas fini dans les bras d’Adrien Lurent, c’est peut-être parce qu’entre temps, elle a recroisé la route de Julien Guirado !

Une chose est sûre, entre les deux candidats, ça a l’air d’être le grand amour malgré les dernières déclarations de la sulfureuse franco-espagnole : “Je l’ai revu quasiment après le tournage […] Le statut de notre relation n’était pas vraiment clair. Après c’est une personne qui a été honnête avec moi. Il ne pouvait pas être en couple avec moi, je n’étais pas sûre non plus. Il avait d’autres tournages à faire.”

Malgré une photo postée il y a quelques jours sur le compte Instagram de Julien Guirado, aucun des deux tourtereaux n’avait encore souhaité officialiser cette relation.

C’est pourtant maintenant chose faite, car une vidéo qui a été diffusée ces derniers jours montre très clairement Julien et Lola en train d’échanger un langoureux baiser.

En tout cas, on espère pour eux que ce nouveau couple battra des records de longévité (à la différence de tous les autres) et que Julien pourra, comme il l’avait annoncé, se faire suivre pour ses problèmes de grosse colère.

Affaire à suivre…