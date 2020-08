Julien Guirado (La Villa) : serait-il déjà dans les bras d’une autre femme ? Il nous dit tout !

Les histoires d’amour ne cessent de s’enchainer ici et là. Cette fois, c’est de Julien Guirado, le candidat de l’émission de télé-réalité La villa des cœurs brisés qu’il s’agit. Les rumeurs ont continué à s’intensifier sur le fait qu’il se soit déjà mis avec une autre femme. L’homme à l’humour dévastateur ne s’est pas dérangé pour jeter de l’huile sur le feu.

Le candidat affiche une jeune femme sur les réseaux sociaux

Si Julien Guirado est bien connu pour ses frasques et son caractère quelque peu déconcertant, il a encore fait parler de lui avec une vidéo assez intrigante. Le candidat de la télé-réalité est un homme bien à part. En effet, il a longtemps été pointé du doigt après sa rupture avec Marine El Himer, la sœur jumelle d’Océane El Himer.

Depuis plusieurs jours, le candidat lui-même alimente les rumeurs à propos de son statut matrimonial. Tout le monde se demande si le jeune homme est de nouveau en couple. La question ne cesse de revenir sur plusieurs lèvres et surtout sur les réseaux sociaux. Cependant, beaucoup de personnes se plaisent à dire avec certitude que notre candidat est de nouveau en couple.

En effet, sur son compte Instagram, on voit Julien Guirado qui répond, non, sans humour à cette fameuse question. Le jeune homme présentait une jeune fille à ses fans. Même si cette vidéo ne veut pas explicitement dire qu’il est de nouveau amoureux, elle laisse cependant très peu de place au doute.

Une chose est certaine, Julien Guirado a l’air très proche de la jeune fille. Celle-ci était assise au bord d’une piscine. Toutefois, personne ne connait encore l’identité de la fameuse jeune fille qui semble bien avoir volé le cœur de la star de télé-réalité. Ce dernier a bien pris le soin de cacher le visage de la jeune femme. Même s’il essaie de ne pas exposer le visage de sa copine, ses fans ont bien hâte de savoir qui est cette mystérieuse inconnue.

Une relation précédente avec Marine El Himer

Le candidat de la télé-réalité La villa des cœurs brisés a traversé une période remplie d’émotion durant cette année. On se souvient encore de sa participation à l’émission Les princes et les princesses de l’amour. Participation au cours de laquelle il s’est mis en couple avec la ravissante Marine El Himer.

C’était un véritable coup de foudre entre les deux participants. Julien Guirado était même allé jusqu’à demander Marine en fiançailles lors du tout dernier épisode de cette télé-réalité. Même si les deux tourtereaux semblaient filer le parfait amoureux, leur histoire a été un douloureux échec.

L’ex-compagne de Julien a plus tard divulgué les raisons de leur séparation sur les réseaux sociaux. Le candidat était accusé d’être violent avec sa copine. Une histoire qui aurait entrainé le jeune homme dans une dépression. Il s’est finalement retrouvé hospitalisé. C’est après cet épisode qu’il a décidé de se faire plus discret sur la toile. Aujourd’hui, on peut dire que c’est le retour des beaux jours pour notre candidat.

Qui est Julien Guirado ?

Né le 20 septembre 1991 à Montauban en France, Julien Guirado est un sportif aguerri avec ses dix ans passés à l’Olympique de Marseille. Mis à part ses différentes apparitions à la télé, le jeune homme de 29 ans est également un mannequin.

Il a participé à plusieurs émissions à l’instar de Secret Story, Les Anges, La villa des cœurs brisés, Moundir et les apprentis aventuriers, les Marseillais vs le reste du monde, Les Princes et les princesses de l’amour.