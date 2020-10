Julien (L’amour est dans le pré) : l’ancien candidat de l’émission est devenu père et époux en secret !

En 2016, l’émission de téléréalité L’amour dans le pré a fait ressortir un candidat emblématique : Julien. Lors de cette saison, ce dernier n’a pas pu concrétiser son rêve de se mettre en couple. Une déception qui lui avait réellement fait baisser le moral. Quelques années plus tard, l’animatrice Karine Le Marchand apporte des nouvelles de Julien… et elles sont vraiment bonnes !

Un cœur brisé pendant L’amour est dans le pré…

En 2016, l’émission de téléréalité présentée par Karine Le Marchand a été le théâtre d’une grosse déception. En effet, le candidat Julien s’est fait repousser par Louise, son amoureuse. Julien s’était démarqué à cause de sa condition physique. Il avait été victime d’un grave accident lorsqu’il avait 20 ans. Cela se voyait car il marchait et parlait avec de grandes difficultés. Il faut dire qu’en plus de sa personnalité, c’est surtout sa condition physique qui lui a suscité l’admiration de nombres de téléspectateurs.

Cependant Julien n’a pas pu trouver l’amour lors de l’émission. Louise, également candidate, lui donnait de l’espoir hors du champ des caméras. Cependant, une fois sur l’émission, c’était une autre réalité. Louise a finalement tourné les talons pour refermer, derrière elle, son histoire d’amour avec l’agriculteur. La décision de la prétendante n’a pas été applaudie par le public, comme on pourrait s’en douter. Au contraire, de nombreux internautes étaient révoltés par le comportement de Louise. Les utilisateurs de Twitter n’ont pas hésité à l’attaquer assez violemment. Ce dimanche 11 Octobre 2020, Karine Le Marchand est revenue sur ce qu’est devenue la vie de Julien…

Julien heureux plus que jamais !

Le dimanche 11 Octobre 2020, l’animatrice de l’émission « L’amour est dans le pré » a publié une photo. Sur celle-ci, on voit l’animatrice avec Julien, l’ancien prétendant malheureux de l’émission. On peut remarquer une certaine joie et paix sur le visage de Julien. L’ancien candidat a pris de l’âge mais il est épanoui. D’ailleurs c’est ce qu’a mis Karine Le Marchand en légende. Mais avant d’aller à cette conclusion, l’animatrice a d’abord annoncé deux bonnes nouvelles en rapport avec la nouvelle vie de Julien.

L’objet de la rencontre de Julien et Karine est que, l’ancien prétendant de Louise, voulait lui présenter son garçon. Julien est actuellement père d’un petit garçon prénommé Augustin. Et ce n’est pas tout ! Julien se serait marié avec sa compagne Marion. Deux bonnes nouvelles qui bombent Karine Le Marchand de Fierté. « L’amour triomphe de toutes les épreuves de la vie » a écrit l’animatrice française. La photo a été aimé plus de 19.000 fois et commenté plus de 500 fois en un temps record. C’est la preuve que de nombreux fans sont contents de ces nouvelles.

Un bonheur qui s’annonçait déjà

Si la nouvelle vie de Julien a surpris de nombreuses personnes, elle s’annonçait déjà. En effet, après le déroulement de l’émission en 2016, la chaîne avait refait une autre émission sur les participants. L’émission spéciale portait sur les participants de la 11e édition de L’amour est dans le pré. Le but était de savoir ce qu’était devenu chaque participant après leur participation d’où le nom « Que sont-ils devenus ? »

A cette occasion, Julien avait déjà annoncé avoir fait une belle rencontre. Cet été, pour le 51e anniversaire de Karine Le Marchand, Julien lui a fait un beau cadeau. Il s’agissait d’une vidéo dans laquelle il dévoilait sa compagne enceinte. Même si Julien est assez réservé sur sa vie privée, Karine Le Marchand s’est chargée de rendre public le bonheur qu’il vit… le moins que l’on puisse dire est qu’on est vraiment content pour Julien.