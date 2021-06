Julien Lepers complètement hors de lui, il quitte le plateau en pleine interview

On peut dire que les anciens animateurs et les animateurs actuels de France Télévisions ne cessent de faire parler d’eux en cette année si spéciale, c’est le moins que l’on puisse dire ! Au-delà de Julien Lepers, on a pu voir en effet bon nombre d’autres animateurs se retrouver dans des situations vraiment terribles et même insoutenables, comme on a pu le voir récemment.

En effet, même Sophie Davant, qui est à l’antenne de France 2 depuis maintenant plusieurs années, est de plus en plus violemment critiquée concernant ses prises de parole dans son émission mythique Affaire Conclue. Alors que cette dernière se veut être assez bienveillante comme on a pu le voir dans ses prises de paroles, il se trouve que certains téléspectateurs n’hésitent plus à dire d’elle qu’elle peut parfois être vraiment très hautaine. Toutefois, cela n’est pas du tout le cas de Julien Lepers, l’ancien animateur mythique de l’émission Questions pour un champion, que l’on a pu voir s’exprimer pour une des premières fois depuis son licenciement brutal de France 3.

Certains téléspectateurs étaient en effet très inquiets pour l’animateur depuis qu’il a malheureusement été « viré » purement et simplement du service public, toutefois on ne pensait pas que les prises de paroles à son sujet allaient pouvoir être aussi directes et même violentes. C’est sur le plateau de l’émission L’instant de Luxe qui reçoit des personnalités françaises que l’animateur de Questions pour un champion a décidé de prendre une très grande décision…

Julien Lepers : un goût amer à l’évocation de l’émission mythique…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animateur Julien Lepers ne plaisante pas quand on parle de son émission mythique Questions pour un champion ! En effet, alors qu’il était invité ces derniers jours de l’émission people L’instant de Luxe sur la chaîne Non Stop People, personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à une réaction aussi directe et violente de sa part. Alors que de plus en plus d’animateurs n’hésitent plus à dire haut et fort tout ce qu’ils peuvent être amenés à penser au quotidien, il se trouve que Julien Lepers est allé encore plus loin dans ses déclarations sur son ancienne émission Questions pour un champion.

Alors qu’il était en plein interview, l’évocation de ce jeu mythique de la télévision française ne lui a pas plus du tout ! Il a même pu affirmer qu’il avait même pu inventer le titre de ce jeu, et qu’il se souvient très bien de l’endroit où il a pu l’écrire. Alors que certains français pouvaient en douter, on imagine qu’ils en ont désormais la preuve avec cette interview vraiment très émouvante de la part de Julien Lepers.

Julien Lepers quitte le plateau en pleine interview, il pète les plombs

Alors que Julien Lepers a commencé à s’énerver en évoquant pour « 3000ème fois » son émission Questions pour un champion, il a tout simplement décidé de quitter le plateau, affirmant qu’il en avait « marre » qu’on lui parle encore et toujours de son ancienne émission sur France 3.

Heureusement, après avoir pu promettre que le sujet ne serait plus évoqué dans l’interview, l’animateur Jordan de Luxe a pu terminer son interview de l’animateur mythique de France 3, tout est bien qui finit bien même si Julien Lepers semble très remonté !