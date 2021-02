Julien Tanti traumatisé a une nouvelle vie à Dubaï, découvrez son ressenti par rapport à son déménagement

Depuis quelques années, un phénomène de mode semble prendre de l’ampleur puisque les candidats de télé-réalité n’hésitent pas à quitter la France afin de savourer pleinement les joies et la bonne humeur de Dubaï. Vous connaissez bien sûr Nabilla et Thomas Vergara, mais ils ne sont pas les seuls puisque Julien Tanti a récemment déménagé avec sa famille et ce changement de vie semble être à la hauteur de toutes les attentes. Il faut savoir que son quotidien a pu être traumatisant.

Julien Tanti se dévoile sans tabou dans la presse

Si certains candidats de la télé-réalité ne souhaitent pas forcément s’exprimer concernant ce changement de vie, Julien Tanti n’a pas de problèmes avec ce sujet. Il a donc pu accorder une interview à Télé Star et il évoque donc ce déménagement à Dubaï il y a quelques mois. Il faut savoir qu’il a eu quelques désagréments avant de quitter la France puisqu’il a été victime de six cambriolages. Cela a donc poussé le candidat à prendre ses valises afin de partir du côté de Dubaï.

Julien Tanti qui est papa a eu une expérience traumatisante en France puisque ce ne sont pas que les six cambriolages qui ont marqué son quotidien .

. En effet, sur le sol français, il a aussi été la cible d’un braquage, la famille Tanti a donc décidé de partir pour des questions de sécurité.

Julien Tanti revient sur la sécurité de Dubaï qui est décrite comme impressionnante et ce n’est clairement pas le premier à le dire.

Il révèle qu’il ne pouvait plus sortir de sa maison lorsqu’il était en France puisque la situation pouvait être problématique. De ce fait, avec ses enfants, il ne se voyait clairement pas vivre de cette manière pendant très longtemps. De ce fait, l’insécurité était clairement au coeur de ce déménagement et, aujourd’hui, il semble très heureux de ce changement de vie.

Julien Tanti révèle aussi qu’il n’est pas le seul à se retrouver dans une situation similaire. Vous vous rappelez sans doute que Thomas et Nabilla Vergara avaient décidé de s’envoler pour Londres alors que la sécurité n’était clairement pas au rendez-vous en France. Ils sont désormais très heureux à Dubaï et ils sont nombreux à franchir ce cap.

Julien Tanti a choisi Dubaï pour la sécurité

Lorsque les candidats de la télé-réalité ont tendance à multiplier les émissions de ce genre, vous comprenez qu’ils sont grandement reconnus dans la rue. Difficile dans ce contexte d’avoir une vie de famille épanouie et surtout de sortir sans être pris en photo tous les mètres. D’autres peuvent aussi faire l’objet d’agression puisque des Français peuvent aussi dépasser les bornes comme c’est le cas sur les réseaux sociaux. Julien Tanti a donc décidé de partir avec sa femme à Dubaï pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions.

Il souhaite toutefois remettre les pendules à l’heure puisque le déménagement n’a pas été motivé pour des raisons fiscales comme certains peuvent clairement le préciser. En effet, la famille Tanti a véritablement choisi cette destination pour la sécurité qui est donc impressionnante. Il peut retrouver une vie normale sans avoir la crainte d’être agressé par exemple. De plus, Julien Tanti n’est pas forcément reconnu dans ce pays, il peut se promener sans aucune difficulté. Il révèle dans les colonnes du magazine qu’il faut faire des activités avec son fils.

Julien Tanti révèle qu’il adore la France, mais il y a des personnes malveillantes selon lui qui ont pu le pousser à déménager.