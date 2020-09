Julien Tanti et Manon Marsault installés à Dubaï : ils achètent une villa pour un nouveau départ !

Julien Tanti et Manon Marsault se sont installés à Dubaï avec leur fils Thiago, âgé de 2ans.

Un nouveau logement pour s’habituer

Effectivement, ils ont déménagé dans une petite maison qui est à louer. Puisque la villa où ils vont définitivement habiter n’est pas encore achevée, ils doivent se contenter de ce petit logement. Ils ont quitté l’hôtel pour avoir une vie plus familiale et pour être à l’aise. La maison sera dans le même quartier que leur futur habitat. Cette décision a été prise pour qu’ils puissent s’habituer, et permettre à leur fils de prendre ses marques.

En ce qui concerne la maison où ils vont passer un petit moment, Manon Marsault nous en dit plus. Apparemment ils ont pris la décision d’aménager deux chambres. Cela ne veut pas dire que les mariés ne vont pas dormir dans le même lit. Loin de là, ils en ont décidé ainsi afin d’optimiser les repos dans le cas où les enfants, Thiago ou le futur bébé, passent une mauvaise nuit. L’un d’eux pourra s’occuper d’eux dans l’autre chambre pendant que l’autre profitera d’une bonne nuit de sommeil.

Par ailleurs, la maison pose un petit problème pour la mère. La maison est définitivement une « petite maison », pour Manon Marsault, son dressing est trop petit pour pouvoir accueillir toutes ses affaires. En effet, ce n’est pas un gros drame, elle pourra se faire à cette situation vu que ce n’est pas définitif.

La raison du départ de la famille Tanti

Le 16 août 2020, le couple a posté une photo d’eux, sur Instagram, annonçant qu’ils ont quitté la France pour s’installer à Dubaï. Toute la famille, Julien Tanti, Manon Marsault, leur fils Thiago et le futur bébé. En effet, de ce que Manon a expliqué, la première raison de leur déménagement est l’arrivée de leur future fille. Par peur que la France ne traverse un nouveau confinement, ne permettant pas au père d’assister à l’arrivée du bébé, ils ont décidé d’aller vivre à Dubaï.

La deuxième raison est qu’ils avaient déjà quelque chose à faire dans la ville des Emirats arabes unis. Ici encore, la principale cause, c’est le Covid-19. Ils avaient déjà prévu de venir à Dubaï dans les trois prochains mois. Bien sûr, être de nouveau confiné pourrait ne plus leur permettre de voyager. En outre, la mère de famille s’inquiète pour leur future fille. Durant cette période où le virus du Corona est encore actif, elle ne veut pas voyager avec un nourrisson pas encore vacciné.

Bien qu’ils aient déjà prévus d’emménager dans cette ville, cela n’empêche pas qu’il y ait quelques imprévus. Là-bas, ils doivent prendre un nouveau départ. C’est durant un rendez-vous que Julien Tanti s’est rendu compte qu’il n’était pas encore sur la ligne de départ. Alors que sa femme sait bien parler anglais, il est perdu lorsque son interlocuteur s’adresse à lui en anglais.

Sur les réseaux sociaux, Julien s’est confié aux internautes qu’il a du mal avec cette langue. Alors qu’il a fait 40 pays différents avec Les Marseillais, c’est la base même de la communication qui est entravée. Il ne comprend pratiquement pas l’anglais. En vue des circonstances, à 32 ans, il a décidé de prendre des cours. Comme quoi : « Il n’y a pas d’âge pour apprendre. Et s’il y avait un jour où l’homme cessait d’apprendre, ça serait le jour où il rendra son âme ».