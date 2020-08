Julien Tanti (Les Marseillais vs Le Reste du Monde) n’aime pas particulièrement les tests de Covid-19 … et il en a même pleuré sur Snapchat

Un test Covid-19 de routine fait pleurer Julien Tanti

Pour rappel, Julien Tanti et Manon Marsault viennent récemment d’arriver à Paris. Par ailleurs, la famille va aller en vacances à l’étranger. Dans ce cadre, la famille va alors prendre l’avion. Cependant, à cause de la pandémie de Covid-19 qui sévit toujours, des mesures sanitaires strictes ont été prises au niveau des aéroports. Dans ce cadre, les passagers doivent passer des tests de dépistage avant de pouvoir embarquer.

C’est ainsi que Julien Tanti et sa petite famille ont dû procéder à ces tests obligatoires avant de pouvoir partir en vacances. Malheureusement pour Julien Tanti, celui-ci n’aime pas particulièrement passer ce genre de test. On peut dire que c’est véritablement un supplice pour la star de téléréalité. D’ailleurs, il l’a bien fait savoir sur Snapchat. Dans la vidéo correspondante, on le découvre ainsi en larmes. « Fini. J’ai pleuré et tout. Test PCR, une horreur » a-t-il aussi ajouté à la vidéo.

Manon Marsault a également passé le test après Julien Tanti. Heureusement pour ce dernier, les tests de dépistage étant réalisés, lui et sa famille vont pouvoir profiter des vacances à l’étranger. Cependant, il va falloir qu’il se prépare pour le retour. En effet, d’autres tests de dépistage ne seront pas à exclure lorsque la famille va retourner des vacances à l’étranger.

Il avait également subi des mesures sanitaires strictes lors du tournage de l’émission « Les Marseillais vs Le Reste du Monde »

Dans l’émission « Les Marseillais vs Le Reste du Monde », on avait deux équipes, à savoir les Marseillais d’un côté et le Reste du Monde de l’autre. Chaque semaine d’émission, les deux équipes devaient s’affronter pour remporter le plus de battles possible. L’objectif était alors de marquer le maximum de points possible pour éviter l’élimination en fin de semaine. Il est à noter que les Marseillais, dont Julien Tanti était le leader, avaient réussi à remporter trois victoires sur les quatre précédentes éditions.

On va actuellement entrer dans la cinquième édition. Le tournage de cette dernière avait quelques particularités par rapport aux précédentes éditions. En effet, il avait dû être appliqué certaines mesures sanitaires strictes. D’ailleurs, cela n’a pas été au gout de Julien Tanti qui est encore un candidat pour cette actuelle édition.

Dans le cadre du tournage, les participants ont dû ainsi passer par des tests de dépistage Covid-19. D’ailleurs, le malheureux Julien Tanti a été également testé avant de pouvoir intégrer l’émission. Outre ces tests, les participants ont dû obligatoirement se confiner pendant quatorze jours avant de rejoindre le tournage. De plus, d’autres mesures strictes ont été aussi prises pour assurer la sécurité des candidats. Enfin, des professionnels en sécurité sanitaire étaient également présents tout au long du tournage.

Ainsi, on peut dire que la production n’a pas hésité à prendre toutes les mesures nécessaires pour ne faire prendre aucun risque aux candidats et aux employés de l’émission. Même si cela a été particulièrement éprouvant pour les candidats de la téléréalité, notamment un certain Julien Tanti.

Enfin, il est à noter que la cinquième édition des Marseillais vs Le Reste du Monde va être diffusée le 31 août prochain sur W9. Ce qui est d’ores et déjà une bonne nouvelle pour les fans de cette téléréalité. Ils vont pouvoir ainsi suivre leurs stars préférées notamment, Julien Tanti, Carla Moreau, Maeva Ghennam ou Kevin Guedj.