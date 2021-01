Jus de citron le matin : vous saurez enfin s’il est bon ou non pour votre santé, voici l’avis d’une nutritionniste

En regardant les vidéos sur Internet ou si vous lisez les magazines qui traitent de la détox, vous croiserez sans doute cette boisson. Les ostéopathes peuvent aussi recommander de boire un jus de citron avec un peu d’eau chaude le matin afin de nettoyer le foie. Alors, est-il bénéfique pour votre santé ? Risquez-vous d’irriter vos intestins ? Il semble qu’il soit intéressant, mais cela dépend forcément de votre profil.

Le jus de citron a le mérite de nettoyer le foie

Comme c’est le cas pour tous les aliments et les astuces du genre, il faut être raisonnable. Si vous abusez, vous pourriez finalement avoir l’effet inverse et des troubles digestifs. En effet, le jus de citron est acide et il peut irriter vos intestins, mais vous ne pouvez pas le savoir sans essayer. Il est donc conseillé de vous rapprocher de votre médecin traitant, d’un naturopathe ou encore d’un ostéopathe, et même d’un nutritionniste puisqu’il pourra clairement vous conseiller ou non cette pratique en fonction de votre organisme.

Le jus de citron est acide et le matin, il permet d’éliminer les toxines plus facilement, c’est donc le meilleur moment pour le boire .

. Vous devez presser votre jus de citron et généralement, il est conseillé de le boire sans aucun ajout.

Si vous n’appréciez pas le goût, ajoutez un peu d’eau chaude ou froide afin qu’il soit plus agréable à boire.

Bien sûr, pour détoxifier votre foie et éliminer les toxines de votre organisme, vous devez impérativement prendre un vrai citron et non un sirop.

Celui-ci est gorgé de sucres et il ne vous permettra pas de nettoyer votre corps. Par contre, pour que votre organisme puisse être optimisé, il faut impérativement miser sur une alimentation à la fois riche, variée et équilibrée. Par conséquent, le jus de citron n’est pas le seul à être préconisé, vous devrez aussi prendre des fibres pour améliorer le transit, des protéines pour vous apporter de l’énergie et brûler des graisses facilement. Il ne faut non plus faire l’impasse sur les vitamines ou encore les nutriments apportés par le poisson. Le saumon vous permet notamment de faire le plein d’oméga 3.

Les nutritionnistes sont généralement en faveur du jus de citron

Si vous cherchez sur Internet des retours concernant le jus de citron le matin, vous pourrez notamment découvrir les propos d’Adélaïde Aboville, une diététicienne et nutritionniste. Elle liste dans un article tous les avantages de ce jus de citron ainsi que le comportement à adopter par rapport à cette boisson. Elle estime qu’elle ne vous permet pas forcément de perdre du poids, mais elle est parfaite pour commencer la journée du bon pied. Il faudrait donc la consommer le matin à jeun afin de faire le plein de vitamines C pour booster votre organisme. Vous pouvez prendre de l’eau froide ou chaude, cela n’aurait pas une grande différence selon cette spécialiste.

Parmi les avantages, vous avez aussi les bénéfices pour la peau, car vous hydratez rapidement votre corps alors qu’il a été au repos pendant de nombreuses heures. Le jus de citron permet de neutraliser les radicaux libres qui sont notamment pointés du doigt concernant le vieillissement. Par contre, elle précise que tout le monde peut consommer un jus de citron, car l’estomac est en mesure de neutraliser l’acidité des aliments. De ce fait, même si vous avez des ballonnements, vous aurez un diurétique naturel qui sera aussi intéressant. Par contre, si vous êtes face à un intestin irritable, il est sans doute préférable de faire l’impasse sur le jus de citron pour ne pas avoir des symptômes plus graves.