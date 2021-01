Jus de gingembre : découvrez la meilleure recette et tous les bénéfices pour votre organisme

Vous avez tendance à croiser des recettes pour les jus d’orange, de clémentines ou encore le jus de citron. Les agrumes ont bien sûr la cote pour le petit-déjeuner, mais vous pourrez varier les plaisirs avec notamment le jus de gingembre. Vous n’avez par contre aucune idée concernant les étapes de la préparation. Vous pourrez le constater grâce à cet article, qu’il est finalement assez facile de le préparer. Sur le site de France Inter, la cheffe du restaurant Bonne Aventure à Saint-Ouen à savoir Alcidia Vulbeau a eu l’occasion de proposer sa recette.

Comment préparer votre jus de gingembre ?

Comme son nom l’indique, vous avez clairement besoin d’un ingrédient phare pour déguster votre jus à savoir le gingembre. Vous pouvez le trouver assez facilement dans les centres commerciaux, et même au marché. Privilégiez une version fraîche pour profiter de tous les avantages et oubliez les concepts en poudre par exemple.

Vous avez donc besoin de 150 grammes de gingembre et un litre d’eau pour avoir une boisson prête à l’emploi .

. En fonction des goûts, vous pouvez ajouter seulement 50 grammes de sucre ou le double si vous n’appréciez pas les saveurs.

Cette cheffe n’hésite pas à incorporer un jus de citron vert à sa recette et même des feuilles de menthe pour apporter de la fraîcheur.

La recette est toutefois très facile même si vous n’avez jamais testé cette recette. Il faut dans un premier temps éplucher et hacher le gingembre. Prenez ensuite un mixeur ou un blender afin d’ajouter les morceaux avec 25 cl d’eau. Vous devez avoir une préparation homogène, mais il est préférable de laisser macérer cette mixture pendant quelques heures. Pensez à bien ajouter le sucre ainsi que la menthe et le jus de citron avant le début de ce repos.

Lorsque la macération est terminée, vous ajoutez le reste de l’eau et il ne faut pas boire le jus de gingembre sans le filtrer. Utilisez notamment une petite passoire fine pour enlever tous les résidus et les morceaux un peu trop gros. Vous devez par contre mettre la bouteille au frais, car il est beaucoup plus agréable de boire ce jus lorsqu’il est froid.

Quels sont les avantages du jus de gingembre ?

Cette boisson puise ses origines en Inde et en Chine puisque cet ingrédient est utilisé depuis de nombreuses années. Il est apprécié pour ses qualités antioxydantes, il vous apporte aussi tous les minéraux, les oligo-éléments indispensables pour votre organisme comme le sodium, le fer ou encore le calcium ou encore le magnésium. Vous pourrez aussi avoir des protéines et des glucides. Parmi les avantages, vous avez une réduction des risques cardiovasculaires et le gingembre est un anti-inflammatoire naturel. Vous pouvez aussi soulager les migraines et avoir un effet protecteur contre le rhume.

Avec le jus de gingembre, vous diminuez aussi les troubles digestifs et il est forcément recommandé pour être un aphrodisiaque naturel. Vous pourrez ainsi améliorer votre libido très facilement avec cette boisson que vous pouvez boire au cours de la journée. En termes de bienfaits, vous avez aussi une nette amélioration de la fonction cognitive. Vous savez désormais qu’il est inutile d’acheter des jus prêts à l’emploi puisque vous pouvez les préparer à la maison.

Nous vous conseillons d’utiliser une bouteille en verre, car elle est beaucoup plus efficace qu’une version en plastique et vous n’aurez pas de dépôts toujours très désagréables à la dégustation. De plus, le jus pourra conserver plus longtemps la fraîcheur si vous sortez la bouteille en verre du réfrigérateur.