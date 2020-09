Justin Bieber : Nouveau tatouage dans le cou pour le chanteur en hommage à sa femme Hailey Baldwin !

Une rose éternelle pour sa femme

Cette semaine, Justin Bieber vient d’avoir son nième tatou sur son cou : un rose en gris et en noir en hommage à sa femme, Hailey Baldwin Bieber. Une grande fierté pour cette star canadienne de 26 ans qui a dévoilé sur Instagram les premières images de ce tatoo avec une description « @_dr_woo_ thank you for the rose ». Quelques heures après, il a posté une vidéo dans le studio de tatouage juste après que ce tatou soit fini. Le tatou n’a même pas 2 jours de vie que la star l’a déjà montré 4 fois sur Instagram.

Avec plus de 2,1 millions de likes sur la première photo, les compliments des fans sont arrivés en masse. Un certain Lil Pump a même laissé un petit commentaire : « I C youuu » (je te vois). Un commentaire qui n’est pas passé inaperçu.

En effet, ce nouveau tatouage est un autre chef-d’œuvre de Dr. Woo, un artiste tatoueur de Los Angeles. Ce dernier a déjà réalisé d’autres dessins sur l’interprète de Yummy. Son style : des images de couleurs sobres et des traits très fins. Il a déjà tatoué de nombreuses stars comme Miley Cyrus, Drake ou encore Cara Delevingne. Alors qu’il devra être réservé un an à l’avance, Justin Bieber fait partie de ses clients VIP qui peuvent demander un autre tatou à tout moment. D’ailleurs, il vient de se faire tatouer une couronne de laurier XXL le janvier dernier.

Pour les fans de Justin Bieber, ce nouveau tatouage est un hommage à sa femme Hailey Baldwin. Les deux ont des tatouages de couple sur le même endroit. Justin s’est fait tatouer « Forever » tandis que sa femme a eu une « Lover ». Le nouveau rose a ainsi trouvé sa place au côté du « Forever ». Cela en dit long sur l’amour que Justin porte pour sa femme.

Un grand fan de tatouage, Justin Bieber en a plusieurs sur le corps, à croire qu’il n’aura plus d’autres places (sauf sur les jambes peut-être). Entre la tête d’ours et la tête de lion, il en a plus d’une soixantaine dont une bonne partie d’entre eux a une signification.

Son premier tatoo est un autre rose sur le bas du ventre. Quelques membres de sa famille ont en un sur le corps. Un rituel dans sa famille. Il a aussi un chiffre romain sur le torse pour rendre hommage à sa mère. Un autre, le mot Believe sur le bras. C’est le titre de son 3e album qui est devenu un album légendaire avec plus de 4 millions d’albums vendus (streaming compris).

À l’aube de leur premier anniversaire de mariage, Justin a voulu faire plaisir à sa femme avec ce tatou. Hailey Baldwin occupe une place très importante dans la vie de son mari même au niveau professionnel. L’artiste a même affirmé que sa femme était sa muse pour l’écriture de son album « Changes ».

La renaissance de Justin Bieber

À 16 ans, Justin Bieber avait l’image d’un garçon mignon et calme. Depuis, la star canadienne a pris une autre dimension. Un changement de vie qui a été couronné par son mariage avec Hailey Baldwin, une de ses premières fans, alors que tout le monde a pensé qu’il allait se marier avec son amour d’enfance, Selena Gomez.

Sa nouvelle vie est aussi marquée par une nouvelle conviction : la religion ou plus précisément, le christianisme. Quelques jours auparavant, le couple s’était fait baptiser dans un lac. Justin a même publié un message sur Instagram pour clamer sa renaissance.

Sur les commentaires de la photo de son nouveau tatoo, quelques fans étaient surpris de voir Justin si fier de ces dessins alors qu’ils sont contraires aux valeurs de sa religion. La star n’a pas encore fait de commentaire sur ces deux choses qui ont tellement de valeur à ses yeux.