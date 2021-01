Justin Bieber vs Tom Cruise : le chanteur voudrait un combat avec l’acteur !

D’un côté, vous avez Tom Cruise, l’acteur à succès de Mission Impossible qui a également tourné dans un film dédié à la momie. De l’autre, il y a Justin Bieber qui est marié, et un chanteur dont l’engouement a été très fort depuis de nombreuses années. Apparemment, il voudrait se battre avec Tom Cruise qui a fait la Une de la presse people ces dernières semaines. En effet, il aurait été très en colère en constatant que des personnes présentes sur le tournage de son film ne soient pas si minutieuse face au coronavirus. Pour rappel, la crise sanitaire a provoqué de nombreuses suspensions pour les tournages au cinéma et des séries.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber)

Pourquoi Justin Bieber veut-il se battre avec Tom Cruise ?

Ce n’est pas la première fois que le chanteur fait part de cette envie puisqu’il souhaitait apparemment affronter l’acteur en 2019. Il avait d’ailleurs partagé sa volonté dans un tweet en précisant qu’il voulait défier Tom Cruise. Il cherchait donc des organisateurs pour ce combat. Nous avons eu en France une affiche similaire qui a pu rythmer les médias pendant de nombreuses semaines. En effet, Kaaris et Booba souhaitaient également programmer un combat.

Tom Cruise a-t-il peur de Justin Bieber ? Le chanteur était convaincu que la réponse était affirmative en cas de refus .

. Alors qu’il avait été interrogé sur ce sujet, le chanteur avait affirmé qu’il ne voulait pas affronter l’acteur.

Il ne comprenait pas toujours ce qui pouvait se passer dans sa tête et il était aussi convaincu qu’il perdrait le combat face à cet acteur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber)



Toutefois, Justin Bieber semble récidiver au vu des informations glanées sur Internet. En effet, le 3 janvier dernier, il a publié une photo sur son compte Instagram et il partageait ton une simple phrase : « Tom Cruise est foutu ». Le cliché est en noir et blanc, vous pouvez découvrir le chanteur avec un short et il dévoile une partie de son buste. Toutefois, le mystère reste entier, pourquoi est-il autant obsédé par l’idée de se battre avec Tom Cruise ? Ce dernier représente l’action et il a une capacité incroyable dans Mission Impossible. Il est aussi renommé pour réaliser lui-même les cascades, les plus simples comme les plus complexes.

Une promotion pour son nouveau clip ?

Si vous cherchez d’où provient la photo, vous pourrez constater qu’elle semble issue d’un clip de Justin Bieber. Avec cette phrase lâchée sur Instagram, il pourrait ainsi susciter l’intérêt des internautes et des médias pour gagner en visibilité. Cela fonctionne à merveille puisque l’information a fait le tour des articles de presse dédiés au monde people. D’ailleurs, dans cette production, vous pourrez découvrir Justin Bieber sur un ring de boxe et il réalise un combat remporté par le chanteur bien sûr.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber)



Ceux qui attendent une réaction de Tom Cruise sont sans doute déçus puisqu’il n’est pas possible d’avoir une réponse. L’acteur est pour l’instant sur le tournage de Mission Impossible 5 qui a été malmené par la crise sanitaire. En effet, les plateaux ont été à l’arrêt pendant de nombreux mois, cela a entraîné de sérieux retards et les cinémas sont aussi fermés notamment en France. Cela est donc problématique pour le monde de la culture même si un calendrier des sorties a été dévoilé. Il faudra alors patienter pour savoir si le film pourra voir le jour dans les prochaines semaines. Pour l’instant Justin Bieber s’offre une petite visibilité sympathique avec sa phrase sur Tom Cruise.

Vous pouvez découvrir la photo en question sur le compte de Justin Bieber et les commentaires sont nombreux.