Justin Timberlake et Jessica Biel : vont-ils se réconcilier pendant le confinement ?

Les deux stars hollywoodiennes ont frôlé le divorce il y a quelques mois, après que Justin été pris en flagrant délit de « main dans la main » avec une autre actrice, lors du tournage d’un prochain film. Il n’a pas fallu longtemps pour que les médias s’emparent de l’affaire, au point d’obliger le chanteur à faire des excuses publiques.

Le mariage de Justin Timberlake et Jessica Biel prend un coup dans l’aile

Malgré les apparences, certains proches du couple affirment que les relations sont particulièrement tendues entre les deux, depuis cet épisode fâcheux. Il s’en est pourtant passé des choses depuis novembre 2019, mais force est de constater qu’une fois la confiance brisée, celle-ci a le plus grand mal à revenir.

Tout semblait pourtant aller pour le mieux, puisque d’après quelques vidéos postées sur Instagram, les mariés avaient a priori réglé leurs différends. Jessica Biel aurait pardonné l’écart de conduite du père de son fils, repartant sur de bonnes bases pour le bien de tout le monde.

Dans les faits, il semblerait que les choses ne soient pas tout à fait aussi roses, puisqu’une certaine distance se serait instaurée entre les tourtereaux, assez en tout cas pour que chacun retire son alliance temporairement. On peut comprendre les doutes de Jessica Biel, dans la mesure où Justin Timberlake a tout de même été surpris partageant des gestes tendres et douteux avec Alisha Wainwright. Le chanteur a eu beau présenter ses excuses sur les réseaux sociaux, le mal était fait. D’ailleurs, de nombreux internautes ont manifesté leur mécontentement, en disant à l’ex-membre des NSYNC qu’il aurait vraiment pu s’abstenir d’agir ainsi.

Justin Timberlake et Jessica Biel sont confinés ensemble

Lors d’une interview à distance pour l’émission américaine The Morning Mash Up, Justin Timberlake a annoncé être en confinement avec sa femme, dans leur maison du Montana. Le couple a donc quitté la Californie, pour se ressourcer en amoureux dans un endroit plus calme.

Contre toute attente, la cohabitation entre l’actrice et le chanteur semble plutôt bien se passer.

Timberlake a même déclaré se sentir chanceux et béni, tout comme il est rassuré d’être confiné dans un endroit où les distances de sécurité peuvent être respectées.

Les deux stars d’Hollywood sont donc pleinement consacrés à leur rôle de parents, même s’ils passent aussi du temps tous les deux, afin de raviver la flamme et de reconstruire leur mariage.