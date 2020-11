Kaamelott : Découvrez 12 photos inédites du film en attendant sa sortie tant attendue par les fans !

La bande originale du 1er volet du film Kaamelott sortira à la fin de ce mois de novembre 2020. Une date très proche pour faire patienter les cinéphiles car, on le sait, le film a une décennie de retard. Du coup, douze images de Kaamelott ont été diffusées sur les réseaux sociaux pour le bonheur des fans.

La production fait patienter les fans avec des surprises

Cette année 2020, les fans de la série Kaamelott ont eu de bonnes nouvelles concernant la sortie du film du même nom. En effet, cela fait plus de 10 ans que la série d’Alexandre Astier a pris fin, et que le film a été annoncé. Déjà en janvier 2020, il y a eu la diffusion d’une première bande-annonce du 1er volet du film Kaamelott.

Après toutes ces années d’attente, chaque information concernant le film est attendue impatiemment par les fans, qui sont demeurés fidèles, malgré le temps qui a passé. Tout au long de l’année, on a eu droit à des déclarations du réalisateur, ainsi que des images de tournages de temps en temps.

Il y a eu également des interviews accordées par Alexandre Astier, à certains médias. On a ainsi pu avoir des informations quant à l’évolution du tournage, et de ce qui pourrait bloquer. Une bande-annonce quasi-muette avait été diffusée, puis un extrait de la bande-originale de Kaamelott.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kaamelott officiel (@kaamelott.officiel)

Récemment, alors que nous sommes quasiment à la veille de la sortie du 1er volet de Kaamelott, il y a du nouveau. Déjà, après les multiples reports, on ne sait toujours pas exactement la date à laquelle le film sortira et toujours pour maintenir le suspense, la bande-originale sera disponible de 27 novembre 2020 sous 2 formats, CD et vinyle.

Des images qui en disent un peu plus sur le film

Déjà que tout seul, le film d’Alexandre Astier met du temps à sortir, la crise sanitaire ne risque pas de simplifier les choses. Toujours dans le but de faire patienter les fans, 12 images ont été diffusées, dévoilant quelques scènes de Kaamelott.

C’est ainsi qu’on peut voir sur l’un des clichés, Alexandre Astier dans la peau du roi Arthur, comme dans la série. On voit aussi sur un autre cliché, Alain Chabat dans le costume du Duc d’Aquitaine.

L’un des clichés représente une scène de bagarre, avec Perceval et Karadoc, qui sont des personnages interprétés par Franck Petiot et Jean-Christophe Hembert. Sur une autre image, on peut voir 4 personnes siégées à une table. On y reconnaît Le Père Blaise joué par Jean-Robert Lombard, le seigneur Dagonet interprété par Antoine de Caunes, le Jurisconsulte joué par Christian Clavier, et aussi le roi Loth, joué par François Rollin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kaamelott officiel (@kaamelott.officiel)

Ailleurs, on voit Venec le bandit (Loïc Varraut) recouvert d’une substance peu ragoutante. Mevanwi, l’ex-femme de Karadoc (Caroline Ferrus), fait une apparition aux côtés d’Arthur, sur une autre photo.

Notons que tous les personnages de la série Kaamelott n’ont pas été reconduits. Aussi, de nouvelles têtes ont fait leur apparition, et on peut les voir sur certains des clichés divulgués. Les internautes ont ainsi pu reconnaître Clovis Cornillac par exemple, de même que la comédienne et chanteuse Jehnny Beth.

Notons que comme dans la série, Alexandre Astier a fait jouer son fils, Neil Astier, dans le film Kaamelott. Il incarnait alors le roi Arthur, lorsqu’il était enfant. Devenu jeune homme avec le temps, on se demande bien quel personnage il interprétera exactement dans le film… Suspense, suspense, suspense !