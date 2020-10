Kaamelott : La sortie du film est une nouvelle fois repoussée, les fans devront encore attendre !

Si avant, les reports étaient souvent accompagnés d’une date précise, cette fois, le report de la sortie de Kaamelott est à une date inconnue. Il faut dire qu’on touchait au but, avec le teaser qui a même été dévoilé, il y a peu.

Encore un report pour Kaamelott !

Prendre son mal en patience, c’est la seule chose qui reste à faire pour les fans de Kaamelott. Annoncée depuis quelques années, la sortie du film Kaamelott devait se dérouler au printemps dernier. Il a été repoussé à cause de la crise sanitaire, et devait sortir ce 25 novembre 2020.

Cependant, alors que la date approche, on apprend à partir d’un communiqué de la SND (Société Nouvelle Distribution) du groupe M6, que le film centré sur les aventures du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde, est repoussé une nouvelle fois à une date ultérieure, qui est inconnue. Il faudra attendre encore pour découvrir le 1er opus de cette trilogie annoncée depuis que la série ait pris fin sur la chaîne M6, il y a plus d’une dizaine d’année maintenant.

Le problème, c’est l’absence de date à ce nouveau report. En effet, personne n’est en mesure de dire si le film sera disponible cette année 2020, ou si l’attente ira jusqu’en 2021. Au final, la seule chose que l’on sait, c’est que Kaamelott finira par sortir un jour, surtout que l’acteur principal et réalisateur de la série ainsi que du film Alexandre Astier, est très enthousiaste à ce propos : « J’étais impatient de vous le montrer… je vais trépigner encore un peu. »

Il semblerait en tout cas que la crise sanitaire actuelle y soit pour beaucoup dans ce report du film Kaamelott. En effet, avec le couvre-feu qui a été fixé à 21h depuis quelques jours, les portes des salles de cinémas sont fermées en soirée. Ce qui représente un véritable problème pour tout le monde du cinéma, puisque c’est dans la soirée, après 19h, qu’il y a le plus d’entrées. Dans ces conditions, non seulement le film n’aura pas le succès espéré, mais surtout, une bonne partie des fans ne pourront y avoir accès.

Que faut-il attendre du film ?

Dans les années 2005 jusqu’en 2009 environ, la chaîne M6 a diffusé une série humoristique qui a fini par devenir un feuilleton télévisé. Il s’agissait de Kaamelott, réalisé par Alexandre Astier. Ce dernier était également l’acteur principal de la série.

La série culte Kaamelott avait pris fin sur la 6e saison, et le réalisateur Alexandre Astier avait annoncé qu’il y aurait une trilogie à la série humoristico-dramatico-historique. Cela devrait se dérouler non pas à la télévision, mais dans les salles de cinéma.

Cependant, il a rencontré moult péripéties depuis le temps, dont des problèmes de financement de son projet. 11 ans plus tard, on apprend que le film est sur le point de sortir.

Pour faire patienter les fans de Kaamelott, un teaser du film était sorti le 22 janvier 2020. Ils ont pu retrouver plusieurs anciens acteurs de la série, qui figureront cette fois encore dans le long-métrage.

Par exemple, les personnages de Perceval, Karadoc et Léodagan de Carmélide seront toujours joués par les mêmes acteurs, respectivement Franck Petiot, Jean-Christophe Hembert et Lionnel Astier.

Par contre, il semble qu’il en soit autrement pour ce qui est du roi Arthur et de Lancelot. Les 2 personnages emblématiques étaient joués dans la série par Alexandre Astier et Thomas Cousseau.

Vivement la sortie du premier volet pour en savoir plus sur les nouveautés. Une chose est certaine, les fans de Kaamelott vont forcément adorer.