Kaamelott : un acteur emblématique de la série vient de décéder, Alexandre Astier lui adresse un message !

Tous les fans de la série Kaamelott sont en deuil. Le dimanche 4 octobre dernier, l’acteur Jean-Marc Avocat est décédé dans sa 72e année. Une disparition terrible qui laisse un vide dans le cœur de ses fans et de ses proches. Lorsque son décès fut annoncé, de nombreux hommages lui ont été rendus sur les réseaux sociaux. Celui d’Alexandre Astier fut particulièrement touchant et a suscité l’émotion des internautes. C’est sans doute une épreuve qui touche fortement le scénariste français et ses mots ont prouvé à quel point il admirait Jean-Marc Avocat. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une mort tragique

Les derniers jours de Jean-Marc Avocat furent certainement difficiles. En effet, le septuagénaire est décédé à la suite de trois infarctus alors qu’il était à l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Très connu du monde du cinéma pour son incarnation du personnage de Titus Nipius Glaucia, l’irréductible dirigeant de la milice urbaine au cours de la sixième saison de la série Kaamelott, Jean-Marc Avocat a eu un parcours impressionnant.

Son décès a été annoncé par Emmanuel Meirieu, son ami et confrère qui jouait dans la peau du personnage Appius Manilius, sur les réseaux sociaux. Les mots de ce dernier étaient déchirants et exprimaient toute sa peine. Il lui a rendu hommage en remémorant la conversation qu’il avait eue avec son ami quelques jours avant son décès. On y comprend que ce dernier était farouchement déterminé à vivre. Il l’appelait « son traître » en référence à la pièce « Mon traître » qu’ils étaient censés jouer le lendemain de la mort de Jean-Marc.

L’hommage touchant d’Alexandre Astier

Alexandre Astier, le créateur de Kaamelott avait également interprété un rôle important dans la fameuse série. Celui qui incarnait le personnage du Roi Arthur a également fait part de son désarroi en partageant la publication d’Emmanuel Meirieu accompagné d’une légende. Il faisait ses adieux à l’acteur en déclarant qu’il avait eu de meilleurs souvenirs en sa compagnie.

C’est sur son compte Twitter que l’homme de 46 ans a choisi de rendre hommage à son confrère disparu. Sa publication a peiné de nombreux fans de la série. Ces derniers ont également partagé le tweet en décrivant Jean-Marc Avocat comme un illustre homme et un acteur très talentueux. Si certains déclarent l’avoir connu grâce à la série, d’autres ont tenu à présenter leurs condoléances à ses proches.

Qui est Alexandre Astier ?

Né le 16 juin 1974 à Lyon, Alexandre Astier est un acteur, humoriste, producteur, compositeur et auteur français. C’est entre 2005 et 2009 qu’il a été très connu avec son apparition dans la série Kaamelott. Il était l’interprète principal du film dans le rôle du Roi Arthur. Alexandre Astier est également le coréalisateur du film d’animation Astérix et Obélix, le domaine des dieux en 2014 et Astérix : Le secret de la potion magique en 2018.

L’adieu du camarade Emmanuel Meirieu (Manilius) à Jean-Marc Avocat (Glaucia) qui vient de nous quitter. Avec mes meilleurs souvenirs.https://t.co/UJGnyg8YUC — Alexandre Astier (@AAstierOff) October 6, 2020

Aussi, l’homme a diffusé sur les réseaux sociaux une bande-annonce de Kaamelott Premier Volet le 22 janvier dernier. S’il avait précédemment prévu sortir l’œuvre le 29 juillet 2020, il a changé d’avis et l’a repoussé pour le 25 novembre prochain. À part son apparition dans la série culte, on l’a également vu jouer dans de longs métrages dont Comme t’y es belle, Astérix et Obélix aux jeux olympiques et Home sweet home… Repos l’artiste !