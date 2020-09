Kaaris : il donne son avis sur la polémique concernant Roméo Elvis et Moha La Squale !

La polémique Balance Ton Rappeur qui sévit sur les réseaux sociaux depuis quelques jours serait née des accusations portées à l’endroit du jeune rappeur Moha la squale. Ce dernier est mis en cause dans plusieurs affaires d’agressions sexuelles, séquestrations et de violences.

Kaaris, l’invité de Cyril Hanouna donne son avis et tacle le présentateur

Une plainte commune établie par trois femmes, a été déposée contre Moha la squale au parquet de Paris et une enquête a été ouverte suite à ces motifs. Kaaris, l’un des rappeurs les plus populaires de la France a été invité dans l’émission de Touche pas à mon poste présentée par Cyril Hanouna sur C8. Kaaris s’est rendu sur le plateau de cette émission pour faire la promotion de son nouvel album 2.7.0 qui a vu le jour le 4 septembre dernier. Très connu pour ses récents clashs avec le rappeur français Booba, Kaaris a tout fait pour ne pas revenir sur cette affaire qui l’opposait à Booba.

La polémique Balance ton rappeur anime le réseau social Twitter depuis le début de la semaine du 13 septembre et Kaaris a été interpellé par le présentateur de l’émission de Touche pas à mon poste. Le rappeur n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait de cette affaire. Ce dernier a néanmoins essayé de taquiner Cyril Hanouna en l’interrogeant sur les différents dossiers le concernant et l’animateur de l’émission lui a répondu avec un ton humoristique « je vais rigoler avec toi, mais pas pour longtemps ». Le rappeur pour s’exprimer sur ce scandale n’a pas hésité à tacler l’animateur de C8, en lui posant la question suivante « Moi je te demande, pourquoi est-ce-que ton ‘balance ton truc’ n’est pas encore sorti ». Cette question qui ne semble pas en anodine fait certainement référence aux différentes polémiques qui s’enflent sur la toile concernant l’émission de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Il faut rappeler que ce dernier a déjà plusieurs fois fait l’objet d’interpellation par le conseil supérieur de l’audiovisuel. Pour se défendre, le chroniqueur a répondu en disant qu’il n’était pas rappeur.

Roméo Elvis s’est excusé sur les réseaux sociaux

Dans la même ambiance, Riska a également interrogé le présentateur de Touche pas à mon poste sur sa prise de poids, une question à laquelle il répond en disant que cela se justifierait par sa prise de muscles. Toutefois, cette réponse n’a pas convaincu le rappeur qui n’a cessé de présenter un air moqueur. Cyril Hanouna tacle ensuite Kaaris en le questionnant sur ses entraînements sur les sports de combat alors qu’il ne souhaite pas se battre. Roméo Elvis, également accusé pour les mêmes faits reprochés à son collègue Moha la squale, s’est excusé mercredi passé. Cela a également conduit sa sœur Angèle à s’exprimer sur cette affaire. C’est sur son compte Instagram que le rappeur de 27 ans d’origine belge a pris la parole au sujet des accusations dont il fait l’objet depuis mardi sur Twitter. Alors qu’il a été accusé par une internaute, il a plutôt reconnu les faits et aurait présenté ses excuses publiquement. Un geste d’humilité que ses fans n’ont pas manqué d’apprécier.

Angèle, chanteuse elle aussi, a tenu à donner son avis après l’intervention de son frère. Elle n’a pas hésité à condamner l’acte que ce dernier avait posé d’autant plus qu’elle a entamé ses propos disant qu’elle défendait la cause des femmes et ne soutiendrait donc pas les actes qui s’opposent à ses principes. Elle a d’ailleurs exhorté Roméo Elvis à une prise de conscience et un changement de mentalité.