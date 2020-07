Kaley Cuoco s’installe enfin avec son mari après 2 ans de mariage !

Après quelques échecs amoureux qui l’ont laissés relativement blessée, la comédienne avait avoué l’année dernière que son mari et elle avaient décidé de ne pas vivre sous le même toit, malgré leur mariage. Une déclaration qui n’avait pas manqué de surprendre les fans de l’éternelle Penny, dans la série The Big Bang Theory, même si leur choix semblait les rendre particulièrement heureux.

Le coronavirus a réuni Kaley Cuoco et son mari

C’est donc à Los Angeles que Kaley Cuoco et son mari, Karl Cook, sont confinés. Invitée de l’émission de Jimmy Kimmel en visio-conférence, l’actrice a fait quelques confidences au présentateur sur sa vie personnelle. Parmi elles, on apprend donc que la quarantaine a obligé les tourtereaux à emménager ensemble, alors même qu’ils sont mariés depuis presque 2 ans. Une situation cocasse qui aurait pu fragiliser leur amour, mais qui contre toute attente, semble les avoir rapprochés encore plus, comme le confie la jolie blonde.

« Nous sommes mariés depuis un an et demi, nous sommes ensemble depuis près de quatre ans, et aujourd’hui, cette quarantaine nous a obligés à emménager ensemble. Cela a été formidable pour notre relation. Nous nous aimons vraiment, nous l’avons réalisé, ce qui est encore mieux ! « , a déclaré Cuoco à Jimmy Kimmel, en riant.

De toutes les craintes que l’actrice avait, la principale était que son mari se moque de sa collection de mugs, une anecdote qui n’a pas manqué de faire rire Jimmy Kimmel. Heureusement, Karl Cook paraît être un homme avec beaucoup d’humour, en plus d’être aussi amateur de bizarreries, comme le révèle son épouse.

Kaley Cuoco victime d’un terrible accident

Après la fin de la série The Big Bang Theory, Kaley Cuoco n’a pas tardé à retrouver un rôle dans une nouvelle série, intitulée The Flight Attendant, et destinée à être diffusée sur HBO. Malheureusement, sur le tournage de celle-ci, les choses ont vraiment mal tourné pour l’actrice, qui aurait pu sérieusement finir blessée après un accident.

Lors d’une soirée dans un bar, Kaley Cuoco s’est assise devant un chandelier allumé, qui a mis le feu à ses cheveux.

Paniqués, ses amis ont toutefois pu l’aider à éteindre les flammes, qui n’ont heureusement pas fait de gros dégâts.



Avec le recul, la jolie blonde rit aujourd’hui de cette mésaventure, et reconnaît que la situation aurait vraiment pu mal tourner si elle avait mis du produit sur ses cheveux (comme de la laque par exemple).