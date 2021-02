Kamini : c’est horrible, il a vécu un gros “carnage” à la télévision et il raconte son calvaire dont il ne se remet pas !

Personne n’aurait pu s’attendre à ce que le chanteur populaire Kamini fasse parler de lui avec des annonces aussi dingues que celles que l’on a pu voir encore récemment.

C’est en effet une nouvelle que l’on attendait pas de ce dernier, étant populaire avec sa chanson qui avait pu faire un gros buzz sur internet il y a maintenant plusieurs années. Et si depuis Kamini a tout fait pour se renouveler, il n’a tout de même pas eu beaucoup de chance avec des chansons qui n’ont pas pu rencontrer le succès qu’il aurait tant apprécié !

Kamini : tous les français se souviennent encore aujourd’hui de ce chanteur à succès qui a fait un gros carton à l’époque !

C’est lors d’une émission récente que Kamini, le célèbre chanteur de la chanson Marly-Gaumont, est revenu sur une émission tragique où il avait pu donner une interview il y a maintenant de nombreuses années déjà.

Il faut bien avouer qu’à l’époque, en 2006, le chanteur français Kamini avait pu faire découvrir à la France entière un single incroyable qui s’était vendu à plus de 300 000 exemplaires.

Cela avait pu être un très gros carton pour le chanteur Kamini qui était alors jusque là complètement inconnu à l’époque. Ce dernier avait pu bénéficier d’un engouement médiatique tout d’abord sur le web, à l’heure où les réseaux sociaux n’en étaient qu’à leur balbutiement. Les jeunes de l’époque se souviennent très bien du succès de Kamini avec son single, mais celui-ci ne s’était pas arrêté là !

Il en avait profité pour livrer également un album de chanson française où il avait pu raconter notamment son calvaire qu’il vivait au quotidien dans son petit village, alors qu’il était la seule personne de couleur dans sa ville. Cela n’a pas été simple pour lui car il a en effet dû faire face parfois à des remarques désobligeantes et comme des millions de français aujourd’hui à cause de la crise sanitaire du coronavirus, il était isolé des autres.

Mais heureusement, grâce à la magie d’internet, le chanteur Kamini avait pu faire parler de lui avec sa chanson, et celui avait valu d’être invité dans une émission de Laurent Ruquier, On N’est Pas Couché. Comme il l’a raconté récemment, il ne digère toujours pas cette interview de l’animateur…

Le chanteur Kamini revient sur un épisode douloureux qu’il a vécu avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Kamini n’hésite pas à dire haut et fort ce qu’il pense, comme on a pu le voir dans la toute dernière émission diffusée sur le web par TV Quiz Show de Télépro. Il est revenu sur un épisode très douloureux de sa carrière, où on avait pu le voir dans On N’est Pas Couché.

A l’époque, il avait dû faire face au tandem des polémistes Eric Naulleau et Eric Zemmour. Ces derniers n’avaient fait aucun cadeau au chanteur Kamini qui était très jeune à l’époque. Dans sa récente interview à Télépro, il a affirmé ne toujours pas digérer cette interview qui s’est très mal déroulée pour lui.

Comme il a pu l’affirmer en effet, cette interview était un gros “carnage” pour lui et il n’était très clairement pas prêt à l’époque pour pouvoir affronter les polémistes de l’émission de Laurent Ruquier, qui quant à eux n’hésitaient pas une seule seconde pour dézinguer les invités !