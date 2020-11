Kanye West et Kim Kardashian : Le rappeur offre un hologramme de son père décédé à Kim pour son anniversaire !

Kim Kardashian a célébré ses 40 ans en organisant une grande fête sur une île privée, dans un cadre paradisiaque. Parmi les nombreux cadeaux que la star a dû recevoir, il y en a un qu’elle ne va pas oublier de sitôt, et sa famille encore moins. Il s’agit d’un hologramme parlant de son père décédé, et il lui vient de son mari, le rappeur Kanye West.

Une célébration qui crée la polémique

Covid-19 ou pas, Kim Kardashian voulait vraiment célébrer son 40e anniversaire comme elle en a envie, et elle ne s’est pas gênée. La star de la télé réalité s’est envolée en compagnie de sa famille et amis proches, en destination d’une île privée paradisiaque, non loin de Tahiti.



Nul doute que la fête a été belle, au vue des sublimes photos que l’heureuse du jour a partagées sur les réseaux sociaux. On la voyait parfois poser pieds nus sur du sable blanc et fin, seule ou en compagnie d’amis ou de la famille.

Aussi, si Kim Kardashian avait déjà l’habitude de voyager, ce déplacement en particulier lui a apparemment fait retrouver le plaisir de certaines choses simples : « Avant le Covid, je ne pense pas que quiconque parmi nous appréciait vraiment le luxe de pouvoir voyager et se retrouver en famille et entre amis dans un environnement sûr. »

Cependant, tout le monde n’était pas d’accord avec cette célébration, surtout que les USA font face à de nombreux morts en raison du Covid-19. La colère de certains internautes a donc éclaté sur les réseaux sociaux.

Invitée dans le show d’Ellen Degeneres, Khloé Kardashian la sœur de Kim, a essayé de calmer les choses : « Cette année est une année frustrante, je comprends, a-t-elle déclaré. Je pense qu’il y a tellement de frustrations pour tout le monde, mais c’est aussi son 40ème anniversaire et c’est quelque chose qu’elle voulait vraiment faire. Pour nous, c’était une si belle chose. »

Kim Kardashian retrouve son père Robert, mort en 2003 !

L’une des choses, ou peut-être LE cadeau qui aura marqué les 40 ans de Kim Kardashian, est certainement ce que lui a offert son mari : « Pour mon anniversaire, Kanye m’a fait le cadeau le plus attentionné d’une vie. Une surprise spéciale du paradis. Un hologramme de mon père. »

Il faut savoir que le père de Kim Kardashian est nul autre que Robert Kardashian, un grand avocat américain, décédé en 2003. Kanye West a donc réussi à le faire revenir pour sa femme, sous la forme d’un hologramme parlant.

Il s’agit en réalité d’une technologie qui est souvent utilisée dans les musées, des concerts, etc. Cependant, il est rare que cela soit utilisé pour un évènement privé tel qu’un anniversaire. Le message livré par l’hologramme de Robert Kardashian, aura fait couler des larmes : « Regarde-toi. Tu as 40 ans et tu as bien grandi. Tu es si belle, comme lorsque tu étais une petite fille. Je veille sur toi, tes sœurs et ton frère, et vos enfants tous les jours… Je suis si fier de la femme que tu es devenue, Kimberly, a continué l’hologramme. Et de tout ce que tu as accompli. Tout ton dur travail, les entreprises que tu as créées, sont incroyables. Mais le plus impressionnant est ton engagement à devenir avocate et poursuivre mon héritage. C’est une route longue et difficile, mais ça vaut le coup. Et je suis avec toi, à chaque pas. »



A un moment, l’hologramme s’est mis à fredonner la chanson ‘’Who Put the Bomp’’ de Barry Mann. Il s’agit d’une chanson que Kim Kardashian, petite fille, avait l’habitude de chanter avec son père, lorsqu’ils étaient en voiture.

L’hologramme du père de Kim Kardashian l’a ensuite félicité pour le soutien qu’elle apporte depuis un certain à la communauté arménienne, sans oublier de faire référence à Kanye West avec un trait d’humour : « Tu as épousé le plus, plus, plus, plus, plus grand génie du monde entier : Kanye West. Et tu es la plus, plus, plus, plus, plus géniale des mères pour tes quatre magnifiques enfants. »

Profondément émue, l’influenceuse a partagé son ressenti sur son compte Instagram avec ses abonnés. Il semblerait que l’hologramme était particulièrement réaliste : « Nous l’avons regardé encore et encore, chargée de larmes et d’émotion. Je ne peux même pas décrire ce que cela voulait dire pour moi et mes sœurs, mon frère, ma mère et mes plus proches amis de vivre cela ensemble. Merci beaucoup à Kanye pour ce souvenir qui restera gravé pour la vie. »… Quel anniversaire mémorable !