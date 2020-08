Kanye West : il menace ouvertement Taylor Swift ! Serait-il en train de devenir fou ?

L’origine des tensions entre Kanye West et Taylor Swift

Pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, les tensions entre les deux supers stars américaines ne datent pas d’aujourd’hui. Cela fait environ 11 ans que cette petite guéguerre dure. Tout aurait commencé en 2009 lors d’une cérémonie de remise de prix à Taylor Swift après son tube à succès « You belong to me ». Très enthousiaste de recevoir son tout premier prix au MTV Video Music Awards, Kanye West s’était invité sur la scène où il avait saisi le micro estimant que la jeune femme, qui n’avait que 19 ans à l’époque, ne méritait pas cette récompense et que Beyoncé avait été meilleure qu’elle. Depuis lors, les deux pointures de la musique américaine ne cessent de se tacler sur les réseaux sociaux.

Un spectacle que personne n’avait apprécié et qui avait même amené l’ancien président Barack Obama a traité Kanye West d’idiot. Taylor Swift de son côté, estimait que le mari de Kim Kardashian faisait tout pour gâcher ses instants de gloire, n’avait pas pu digérer cette humiliation. Toutefois, on a assisté à une série d’excuses que la star du hip hop avait faite en direct lors de l’émission de Jay Leno quelques jours après cet incident. Après de nouvelles excuses faites par Kanye West en 2010 et une chanson qu’il aurait même écrite pour Taylor Swift, les choses semblaient s’arranger entre les deux chanteurs d’autant plus que la jeune femme, avait dédié quelques paroles de sa nouvelle chanson à Kanye West la même année. En 2016, alors que tout le monde croyait que les deux stars avaient enterré la hache de guerre, Kanye West rend publique une nouvelle chanson intitulée « Famous » avec des paroles provocatrices à l’endroit de la reine du country pop.

Un tweet étrange de Kanye West adressé à Taylor Swift

En début d’année 2020, Taylor Swift s’est exprimé sur son affaire avec le mari de Kim Kardashian. En effet, cette chanson de Kanye West qui aurait suscité de vives réactions sur la toile et dont il aurait déclaré que la jeune femme était d’accord avec les paroles querellées de la chanson, crée une nouvelle polémique. Un appel téléphonique entre les deux stars aurait fuité sur les réseaux sociaux et donne une version des faits contraire à celle de Kanye West. La jeune chanteuse de 30 ans déclarait avoir été illégalement enregistrée pourtant c’est elle la victime dans l’affaire.

Les choses se sont davantage compliquées pour Taylor avec l’entrée dans l’affaire de Kim Kardashian qui avait volé au secours de son amoureux. Elle avait publié à cet effet, une conversation entre son mari et la jeune chanteuse en la traitant ensuite de serpent. Quelque temps après, une preuve irréfutable avait prouvé que ce fameux audio était un montage. Vendredi dernier encore, Kanye West fait un tweet où il partage la photo d’un serpent qu’il aurait attrapé avec une pince et écrit un message adressé à son adversaire des clashs.

Not gonna use a snake emoji cause you know why … I’m not sure if Christians are allowed to use snake emojis 🤔 pic.twitter.com/CUR6SSRNqP — ye (@kanyewest) August 15, 2020

Visiblement, les tensions sont loin de s’apaiser entre Kanye West et Taylor Swift. Les internautes se demandent jusqu’à quand cette guéguerre va-t-elle encore durer entre les deux icônes de la musique américaine. Les choses semblaient déjà être calmes entre les deux. Les fans de Kanye West attendaient la sortie de son nouvel album « Donda » qui était d’ailleurs prévu le 24 juillet dernier. Cependant, aucun album n’a été rendu public à cette date mais c’est plutôt Taylor Swift qui a sorti son album « Folklore » le 23 juillet. On se demande si c’est une simple coïncidence ! Par contre, le tweet du 14 août du rappeur laisse entrevoir une menace faite à l’endroit de Taylor.