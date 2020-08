Kanye West : le rappeur veut créer JesusTok, une version chrétienne du réseau social chinois TikTok !

Dieu aurait-il vraiment fait voir une vision à Kanye West ? C’est en tous cas ce que ce dernier a affirmé. Cela se serait passé ce lundi 17 aout quand lui et sa fille étaient en train de visionner tranquillement des vidéos sur TikTok.

Des contenus plus appropriés pour les enfants et pour le monde entier dans « Jesus Tok »

Le chanteur voit un potentiel énorme en cette technologie chinoise, bien qu’il juge certain de ses contenus dérangeants et pas très approprié. C’est pourquoi il souhaite inventer une nouvelle version de TikTok . Son nom « Jesus Tok » : « J’ai eu une vision, c’est Jesus Tok », a-t-il dit.

A VISION JUST CAME TO ME… JESUS TOK I WAS WATCHING TIK TOK WITH MY DAUGHTER AND AS A CHRISTIAN FATHER I WAS DISTURBED BY A LOT OF THE CONTENT BUT I COMPLETELY LOVED THE TECHNOLOGY — ye (@kanyewest) August 17, 2020

Le concept est le même que celui de TikTok, sauf que ce sera une version chrétienne : « Ce sera une version chrétienne. Les contenus seront appropriés pour les petits et jeunes enfants ainsi que pour le monde. Au nom de Jésus. Amen » s’est exclamé Kanye West. Ainsi, ce dernier souhaite entamer une collaboration avec le réseau social chinois pour la mise au point de Jesus Tok. Cette déclaration de Kanye West a partagé les avis. Nombreux sont ceux qui pensent que c’est encore le trouble de bipolarité dont souffre le rappeur qui lui a fait faire une telle affirmation.

Ce fameux trouble a récemment mis Kanye West dans une situation d’une bizarrerie peu commune. En effet, il n’y a pas très longtemps, lors d’un meeting politique, son discours qui a pourtant bien commencé s’est terminé par une crise de larmes ainsi que des révélations d’informations très personnelles. Au vu de ces faits, Jean-Victor Blanc, le médecin spécialiste en psychiatrie qui le suit s’est exprimé comme suit lorsqu’il a été interrogé par les journalistes : « En tant que psychiatre, et ayant bien médité sur son histoire, j’en tire la conclusion qu’il ne va pas bien ».

WE PRAY WE CAN COLLABORATE WITH TIK TOK TO MAKE A CHRISTIAN MONITORED VERSION THAT FEELS SAFE FOR YOUNG CHILDREN AND THE WORLD IN JESUS NAME AMEN — ye (@kanyewest) August 17, 2020

À cela s’ajoutent des tweets qui accusent ouvertement son épouse Kim Kardashian. Cette dernière aurait voulu enfermer le rappeur à cause de sa maladie. Ce qui avait fait sortir la star de la télé-réalité de son silence en disant : « Les personnes qui souffrent de trouble bipolaire, ou bien les personnes qui ont des proches qui en souffrent savent qu’il est très difficile de se trouver dans une telle situation ».

Toutefois, pour l’heure, on ne peut pas encore affirmer avec certitude si c’est vraiment le trouble de bipolarité de Kanye West qui est derrière l’idée de « Jesus Tok ». En revanche, on peut dire que le concept n’a pas vraiment enthousiasmé les internautes.

Kanye West serait-il du même avis que Donald Trump à propos de TikTok ?

Si Kanye West veut christianiser TikTok pour offrir des contenus plus appropriés, Donald Trump est pour sa part carrément en rogne contre ce réseau social. Le président accuse ce dernier d’espionnage et de vols de données d’internautes américains pour le compte de la Chine. L’homme fort de la maison blanche a ainsi obligé le réseau social chinois à vendre ses actions américaines le plus rapidement possible, sinon, ce sera le blocage dans tout le territoire américain.

Kanye West shares his new idea for a Christian-centered social media platform: “A vision just came to me… JesusTok” pic.twitter.com/ajLM4m33I8 — Pop Crave (@PopCrave) August 17, 2020

Pour faire face à cette situation, TikTok a mené une vaste campagne de communication aux États-Unis. Lundi dernier, le réseau social chinois a mis en ligne un nouveau site internet portant le slogan « le dernier coin de soleil de l’Internet ». Son objectif est d’évincer les rumeurs qui ternissent son image tout en poursuivant son expansion. À la clé, la signature d’un accord de partenariat avec une société de distribution de musique.

« Face à toutes ces rumeurs et informations non fondées à propos de TikTok qui circulent à Washington et dans les médias, nous tenons à rétablir la vérité », a dit TikTok sur son nouveau site.