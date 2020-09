Kanye West explique pourquoi il a ridiculisé Taylor Swift en 2009 et n’est pas du tout crédible !

Kanye West et Taylor Shift ont toujours eu le chic de se rentrer dedans sur les réseaux sociaux. Cela fait quelques années que les deux stars se font des clashs sur la toile. Ce remue-ménage a entrainé aussi Kim Kardashian l’épouse de Kanye West. Ces derniers jours, ce dernier va revenir sur le fait déclencheur de ce règlement de compte datant de 2009.

Kanye – Taylor : une bataille à distance !

Kanye West et Taylor Swift se sont attaqués sur les réseaux sociaux durant plus d’une décennie. En effet, depuis 2009, Ye et Taylor se sont mutuellement attaqués sur les différents réseaux sociaux au grand désarroi parfois, de leurs fans respectifs. Tous les moyens étaient bons pour se faire vengeance. Même la sphère politique américaine est devenue l’arène des deux stars. Cette querelle a fait la controverse sur internet pendant des années. Les internautes et mêmes les personnalités publiques ont choisi chacun leur camp.

De toute évidence, les deux artistes n’avaient aucune raison apparente de se rivaliser. Mais le rappeur et la pop star sont allés vraiment loin dans ce duel. Pire, ils laissent souvent Twitter et Instagram pour s’attaquer par appel téléphonique. Pour preuve, une bande audio dans laquelle on reconnaît la voix de Kanye West a fuité en 2013. On entendait le rappeur dire qu’il avait « peaufiné » les œuvres de Taylor Swift, sans quoi ce dernier n’aurait jamais battu Beyonce aux MTV Awards.

Une explication des plus déroutantes !

Si aujourd’hui Kanye West et Taylor ne peuvent plus s’encadrer, c’est qu’il y a bien une cause. En effet, tout a commencé en 2009 aux MTV Awards. Cette année-là, Taylor Swift avait remporté le prix du « MTV Video Music Award » avec le titre « You Belong With me ». Cependant la bonne humeur de la chanteuse pop va s’assombrir à cause de Kanye West. Lors du discours de Taylor Swift, Ye fit irruption avec des propos lugubres. « Hey Tay, je vais te laisser finir mais Beyonce a réalisé l’un des meilleurs clips de tous les temps. » déclara Kanye West.

L’attaque de Kanye West n’a pas été oubliée par Taylor. Onze années après son méfait, Kanye West s’explique sur ses motivations de ce jour. Le mari de Kim Kardashian affirme qu’il ne faisait que suivre la parole de « Dieu » en posant ce geste. Il a continué en insistant sur le fait qu’il ne connaissait même pas Taylor Swift. Une explication déconcertante pour un candidat en lice pour les prochaines présidentielles américaines.

Des points de vue par ci et par là !

L’explication donnée par l’entrepreneur Kanye West n’a pas pour autant calmé les américains. Toujours est-il que la majorité d’entre eux pensent que Ye ne devrait pas être candidat. Cela est également le cas de sa femme Kim Kardashian qui est pour l’abandon de sa campagne électorale. Après la bourde de 2009, Kanye West s’est fait violemment tacler par de nombreuses célébrités sur la toile.

Barack Obama a traité le rappeur de « Crétin ». On peut facilement voir à travers ce commentaire la déception profonde de l’ancien président des Etats-Unis. Beyonce quant à elle n’a fait que réconforter la jeune chanteuse Taylor Swift. Kanye West a subi la pression de nombreux artistes en désaccord avec son acte. Cela a donné lieu à une présentation d’excuse de sa part. Cependant, pendant toute cette rivalité, Kim Kardashian a toujours épaulé son mari car selon cette dernière, Taylor ne faisait que « jouer à la victime ».