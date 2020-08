Kanye West : sa campagne présidentielle compromise à cause d’un petit oubli ! Va-t-il pouvoir devenir président ?

Il l’annoncé, et il l’a fait. Le rappeur de 43 ans a fait part de ses intentions de vouloir se présenter aux prochaines élections présidentielles prévues pour novembre 2020.

Est-il trop tard pour Kanye West ?

Le 4 juillet dernier, il a noté sur twitter : « Nous devons maintenant réaliser la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir. Je suis candidat à la présidence des États-Unis ».

Dans un premier temps, cette annonce a reçu une tonne de soutien, gagnant plus d’un million de likes sur les réseaux sociaux et suscitant des réponses d’autres personnalités notables. Par exemple, sa femme Kim Kardashian a retweeté le message avec un emoji du drapeau américain, tandis que le PDG de Tesla, Elon Musk, a commenté « Vous avez tout mon soutien », en réponse à son annonce.

Seulement voilà, personne n’a dit que ce serait aussi facile. Actuellement, la campagne présidentielle de Kanye West rencontre une difficulté majeure car le rappeur, candidat aux élections, n’a pas déposé de rapport de la Commission électorale fédérale indiquant si sa campagne a dépensé ou recueilli plus de 100 000 dollars. La date limite de dépôt était le 20 août et les responsables de la FEC ont déclaré qu’ils ne l’avaient pas, suggérant que sa campagne était au point mort ou n’était toujours pas suffisante pour répondre aux dépôts requis.

On parle alors du manque de sérieux de cette campagne de West, mais ce n’est pas non plus une blague. Les experts y voient des aspects à la fois d’un projet de vanité de la part du rappeur mais aussi d’une opération républicaine afin de mieux dominer ces élections.

@jaredkushner @kanyewest @KimKardashian WHO DOES THIS SHIT? Trump and Kanye mentally unstable? PRESIDENT MUST BE ABLE DO JOB…..HUH. Racist ignorant fool……said his sister? LYING JACKASS TRAITOR'S do this SHIT. NO…..I don't…forgethttps://t.co/YEFgKKz1z6 — Proudmom (@Proudmom4124) August 23, 2020

Il faut dire que les campagnes présidentielles sont devenues des affaires de plus en plus coûteuses. Le président Trump et les comités de réélection associés ont déjà dépensé plus d’un milliard de dollars pour la course de 2020.

West qui dit vouloir se présenter face à Donald Trump et Joe Baden, est connu pour être ami avec le président actuel. Beaucoup ont remis en question les motifs de sa course à la présidence. Rappelons que les militants républicains ont été profondément impliqués dans les efforts visant à faire inscrire le nom de West sur le bulletin de vote dans des États critiques comme le Wisconsin, où la Commission électorale a statué jeudi qu’il n’avait pas déposé à temps son dossier pour être sur le bulletin de vote.

Ses proches, inquiets pour sa santé mentale

Récemment, le gagnant d’un MTV music Award et sa femme Kim Kardashian étaient en vacances, essayant de sauver leur mariage en difficulté mais aussi afin de résoudre les problèmes de santé mentale du rappeur. Ce dernier est connu pour souffrir de trouble bipolaire et sa santé mentale faisant l’objet d’un examen de plus en plus attentif pendant cette course à la maison blanche. Dans une publication sur Instagram, Kardashian a appelé à l’empathie pour son mari et a déclaré que «ses paroles ne correspondent parfois pas à ses intentions».

Kardashian a exhorté West à renoncer à sa candidature à la présidence, mais le rappeur est déterminé à continuer, a déclaré une source proche du couple à People.

#people #décryptage "Kanye West est en détresse !" : un psychiatre nous explique le trouble bipolaire du rappeur américain | @scoopit https://t.co/8H6ZtbKyto — J'ai choisi la Vie (@BipolLN) August 19, 2020

Pour rappel, lors de son premier événement de campagne en Caroline du Sud, West a marqué les esprits en attirant une foule impressionnante où il a prononcé un long monologue qui a abordé une grande variété de sujets, y compris la religion. Puis, il a fondu en larmes à un moment donné de son discours, et à un autre moment, il a déclaré que quiconque ayant un bébé devrait toucher un million de dollars. Une attitude et des propos qui ont intrigué plus d’un sur sa santé mentale.