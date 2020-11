Kanye West se venge : il répond à l’attaque de Jennifer Aniston et se moque de la série « Friends » !

Il faut dire que le mari de Kim Kardashian n’y est pas allé de main morte…

La période de campagne électorale s’achève en Amérique. Chaque américain porte déjà son choix sur le candidat qu’il estime meilleur pour remplacer ou réélire Donald Trump. En tout cas c’est le cas de Jennifer Aniston qui a choisi le parti démocrate. Un choix qui ne laissera pas Kanye West indifférent puisqu’il va y répondre !

Jennifer Aniston ne votera pas Kanye !

Les différents candidats aux élections présidentielles prochaines sont en pleine campagne électorale. Les sympathisants se prononcent en faveur de leur candidat par tous les moyens nécessaires. Pour l’actrice Jennifer Aniston, ce sera le candidat Démocrate Joe Biden qui aura son vote. Depuis un moment, elle milite sur les réseaux sociaux afin que ce soit son candidat qui prenne le pouvoir après le 3 Novembre prochain. Rappelons qu’en plus de Joe Biden, on a le président sortant Donald Trump et l’ancien rappeur Kanye West qui sont en lice pour la magistrature suprême. Le dernier cité, Ye, sera l’objet d’une critique assez controversée de l’actrice Jennifer Aniston.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ye (@kanyewest) le 20 Oct. 2020 à 4 :31 PDT



« Ce n’est pas drôle de voter pour Kanye » a écrit l’ex épouse de Justin Theroux. En effet, cette déclaration sur Instagram prouve clairement que Jennifer ne votera pas pour le rappeur. Pour l’actrice, Kanye West aurait mieux fait de ne pas se positionner pour la course à la Maison Blanche, une opinion qui rejoint celle de Kim Kardashian. En effet, l’épouse de Kanye avait déjà souhaité que son mari laisse tomber la politique, un souhait qui n’a visiblement pas été exaucé. Comme d’habitude, Kanye West ne laisse pas ce genre d’attaques sans réponse et c’est bien évidemment ce sur quoi il s’est penché sur Twitter le 26 Octobre dernier.

Kanye West s’en prend à la série ‘’Friends’’

Les propos de Jennifer Aniston sont venus à un moment clé de la campagne électorale. Le jour de sa publication, le papa de North était à quelques minutes de son entretien avec Joe Rogan. Il avait, en effet, été invité sur l’émission « The Joe Rogan Experience » afin de parler de sa campagne. Exaspéré par les mots écrits par la star de la série Friends, Ye a décidé de contre-attaquer. Pour l’occasion, il fera preuve d’un mélange d’humour et d’agressivité dont lui seul a le secret.

« Friends n’était pas drôle non plus » a publié Kanye sur Twitter. Le père de Saint n’a pas laissé passer le coup que lui a porté Jennifer Aniston. Mieux, il ne s’est pas seulement contenté de régler ses comptes avec l’actrice, il en a profité pour placer un petit tacle à la série Friends. Un coup assez réussi quand on connaît la valeur de la série Culte ‘’Friends’’ aux yeux de l’actrice. Petit rappel, la série Friends est l’œuvre cinématographique qui a révélé l’actrice au public. Cependant, la bataille que doit mener le rappeur est ailleurs et non face à Jennifer Aniston.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ye (@kanyewest) le 12 Oct. 2020 à 2 :51 PDT

Des élections difficiles pour Kanye West

Les propos du rappeur ont été supprimés quelques minutes après leur publication. Néanmoins, la publication a été reprise plusieurs fois par de nombreux médias internationaux dont le célèbre The Daily Mail. Pour de nombreux internautes, Kanye West se trompe de bataille. Selon eux, au lieu de s’en prendre à Jennifer Aniston, il ferait mieux de se concentrer sur les élections présidentielles. Une recommandation qui vient à juste titre car le rappeur se trouve dans une position désavantageuse.

En effet, Kanye West ne pourra se présenter dans tous les Etats d’Amérique. La raison est qu’il n’a pas pu déposer à tant son dossier dans ces Etats. Il ne sera donc pas présent sur les bulletins de vote du Wisconsin, l’Arizona et l’Ohio. Il faut dire que les élections s’annoncent assez compliquées pour le chanteur souffrant de bipolarité… selon sa femme !