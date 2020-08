Kanye West s’offre un break dans les Caraïbes avec Kim Kardashian et sa fille North, il poste une vidéo qui ravit ses fans.

Un Kanye West bouleversé par une série d’évènements embarrassant dont il est à l’origine.

Le 19 juillet dernier, Kanye West a tenu son premier meeting de campagne pour le scrutin de novembre. Le rappeur candidat à la présidentielle des États-Unis a choisi la ville de Charleston, une localité sise en Caroline du Sud. Vêtu d’un équipement anti-balle, il commence bien ses élocutions, et pèse bien ses mots. Cependant, après quelques minutes de prise de parole, il fait une crise de larmes en plein discours antiavortement. C’est à ce moment-là qu’il a commencé à parler avec une certaine incohérence, à tel point que son discours est devenu confus. Pire, il a poursuivi en révélant des informations très personnelles et gênantes.

Cet évènement pour le moins embarrassant n’a pas manqué de susciter de vives réactions chez les internautes. Certains en rient. D’autres en revanche se sont demandé si le rappeur n’était pas en pleine crise de folie. En effet, il ne faut pas oublier que Kanye West souffre de trouble bipolaire. Après cet évènement, il a continué ses lâchers de mauvaise humeur en lançant des Tweets offensants. Il ne s’est pas retenu quand il a comparé la mère de son épouse Kim Kardashian au leader nord-coréen Kim Jong-un. Après tout cela, il s’est retranché dans son havre de paix, un ranch dans le Wyoming, où il se tient à l’écart de son épouse et de sa belle-famille.

Un break dans les Caraïbes pour resserrer les liens ?

Le moment venu, Kim Kardashian est parti rejoindre son mari pour lui demander une explication au sujet de tous ces derniers évènements. Cependant, la situation a pris une tout autre tournure. Pour ce qui devait être une discussion censée aboutir à une chaleureuse accolade, il s’en est suivi une dispute qui a fait tomber les larmes de Kim Kardashian. Une photo montrant la star de la télé-réalité en larme a fait le tour du monde. Finalement, avec le cœur lourd, Kim s’est retiré à Los Angeles sans être accompagné de Kanye. Au vu de cette scène, beaucoup ont pensé que le couple va droit à la dérive et qu’une séparation était imminente. Les rumeurs font état d’un Kim Kardashian au bout du rouleau, bien qu’elle ait toujours été indulgente vis-à-vis de la maladie de son mari. Pourtant, il semblerait que le couple n’a pas encore dit son dernier mot.

Décidés à sauver ce qui peut encore l’être de leur couple, Kanye West et Kim Kardashian se sont offert un break en République dominicaine en compagnie de leurs enfants. Dans une vidéo qu’il a partagée sur Tweeter la nuit du 7 aout dernier, le rappeur montre un cadre plutôt réjouissant. On y voit notamment un Kanye joyeux, en train de danser dans une voiture conduite par Kim. Il est vite rejoint par North et ils se sont tout le deux mis à danser avec une chorégraphie déchainée. Ce qui a déclenché les rires de Kim qui se font gentiment entendre dans la vidéo.

Ce déferlement de joie que l’on voit dans la vidéo n’a pas manqué d’éveiller l’espoir chez les fans du couple. «Il n’y a rien de mieux qu’être en famille pour se relever », « Je suis heureux quand Kanye est heureux », « Désormais, c’est cette vidéo qui est ma préférée sur internet », « C’est tellement adorable », ont-ils dit en commentaire.

Alors, est-ce un calme avant la tempête, une trêve le temps d’une pause ? Ou bien, est-on vraiment en train d’assister à la fin d’une crise qui a secoué le couple ? On en saura bien assez tôt, car il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. À suivre…