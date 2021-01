Karim Benzema : dans l’affaire de la sextape, le joueur retournerait devant le tribunal de Versailles

Ce sont des informations assez récentes relayées notamment par le Républicain Lorrain qui nous apprennent que l’affaire n’est finalement pas terminée pour le joueur de football.

En effet, Karim Benzema sera renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles.

Ce dossier n’est toutefois pas très jeune puisqu’il date d’environ cinq années et elle ne concernait pas seulement ce footballeur. En effet, Mathieu Valbuena était aussi mêlé.

Que se passe-t-il pour Karim Benzema ?

Il est important de rappeler quelque peu les faits pour mieux les comprendre. Karim Benzema évolue dans l’équipe du Real Madrid et il est soupçonné d’avoir incité Mathieu Valbuena à payer des personnes qui voulaient dévoiler le contenu de cette fameuse vidéo. Cette dernière semblait assez dérangeante puisqu’il était finalement mis en scène. Karim Benzema n’est pas le seul inquiété par cette affaire puisque quatre hommes sont également pointés du doigt.

Ils sont concernés pour une tentative de chantage et il y a même un abus de confiance pour l’un d’entre eux .

. Karim Benzema est concerné par cette histoire depuis 2015 et il avait même été mis en examen pour tentative de chantage avec participation à une association de malfaiteurs.

Il avait fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire.

Il est donc renvoyé devant le tribunal selon les informations partagées par le web et notamment les organes de presse comme BFMTV.

Selon l’Agence France-Presse, il devrait même être jugé pour complicité de tentative de chantage.

L’affaire n’est pas terminée, car, en juillet 2020, un procès avait même été demandé pour ce chef d’accusation. Il y a quelques mois, Djibril Cissé avait, lui, bénéficié d’un non-lieu dans cette affaire. Il faut savoir que ce dossier a eu des répercussions pour la carrière de Karim Benzema notamment avec l’Équipe de France. En effet, il n’a pas été sélectionné depuis très longtemps même si Didier Deschamps est souvent interrogé sur cette question. Le sélectionneur a souvent été pointé du doigt pour ce choix, mais Karim Benzema n’est jamais retourné chez les Bleus depuis cette affaire. Il a toutefois une carrière de qualité, notamment, au Real Madrid où il a pu partager l’affiche avec les plus grands comme Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema est entraîné par un ancien champion du monde

Le Real Madrid a été confié à Zidane, que vous connaissez notamment pour avoir brillé avec les Bleus en 1998. Depuis il a fait ses preuves dans cette équipe avant de devenir officiellement un entraîneur et les statistiques semblent être celles attendues. Karim Benzema est donc victorieux et il a même été considéré comme le meilleur attaquant français par Zidane. Avec près de 500 matchs, il a donc les moyens de prouver qu’il est un footballeur de qualité, mais, à cause de ce dossier apparemment, il ne peut pas être sélectionné avec l’Équipe de France.

Avec un tel renvoi devant le tribunal, il y.a de grandes chances pour que les passionnés du ballon rond ne voient jamais plus Karim Benzema avec les couleurs de la France. Ils espèrent toujours qu’une sélection soit au programme dans les prochaines années puisqu’il semble avoir les acquis pour briller selon Zidane. Il faudra donc patienter pour savoir si ce renvoi a des répercussions sur sa carrière de footballeur et pour éventuellement découvrir des sanctions pour ce dossier qui rythme son quotidien depuis de longues années. L’affaire de cette vidéo n’est donc pas terminée avec ce jugement pour complicité de tentative de chantage si les informations de l’AFP sont validées. Pour l’instant, cette nouvelle inonde les réseaux sociaux dont Twitter.