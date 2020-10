Karine Ferri bientôt virée de TF1 ? Benjamin Castaldi considère que ce serait « une grave erreur » de la part de la chaîne!

Cependant des récentes déclarations de Benjamin Castaldi laissent penser que TF1 a décidé de se débarrasser de la belle animatrice. C’est un énorme coup de tonnerre pour tous les fans de Karine Ferri qui ne s’y attendaient certainement pas. Lisez cet article pour en savoir plus !

Les débuts de Karine Ferri avec TF1

Karine fait sensation auprès du grand public lors de son passage sur l’émission de télé-réalité Bachelor, le gentleman célibataire en 2004. Son intelligence et sa beauté sont ses plus grands atouts et grâce à eux, elle va réussir à se hisser jusqu’en finale de la compétition. Elle poursuit ensuite sa carrière à la télévision. Après quelques apparitions en tant qu’animatrice et chroniqueuse sur TF6, M6 et Direct 8, elle consacre la majeure partie de sa carrière à animer, co-animer, ou interpréter dans différentes émissions pour la chaîne de télévision TF1. On la retrouvera donc notamment :

Coanimatrice de Nikos Aliagas pour la saison 2 de l’émission The Voice : La Plus Belle Voix en 2012 ;

en 2012 ; Présentatrice de l’émission Toute la musique qu’on aime en 2012 ;

en 2012 ; Animatrice des émissions Le Grand Bêtisier de l’été et Le Grand Bêtisier en 2012 ;

et en 2012 ; Interprète du personnage d’ Élisabeth Garcia dans un épisode du prime-time Nos chers voisins, fête des voisins, série de télévision diffusée sur TF1 en 2014 ;

dans un épisode du prime-time série de télévision diffusée sur TF1 en 2014 ; Présentatrice des tirages du Loto sur TF1 en remplacement de Sandrine Quétier en mars 2015 ;

sur TF1 en remplacement de Sandrine Quétier en mars 2015 ; Quatrième de la compétition Danse avec les stars sur TF1 en automne 2016 ;

sur TF1 en automne 2016 ; Co-présentatrice avec Nikos Aliagas de l’émission spéciale Grégory Lemarchal, 10 ans après l’histoire continue sur TF1 en janvier 2017 ;

sur TF1 en janvier 2017 ; Membre à partir de novembre 2017 des présentateurs et présentatrices de l’émission Danse avec les stars ;

; Coanimatrice de l’émission Les Docs du week-end avec Tatiana Silva en mars 2019 ;

En raison de la pandémie à coronavirus que nous traversons actuellement, bon nombre de travailleurs sont à l’arrêt et c’est malheureusement le cas de la belle Karine Ferri. Le groupe TF1 a décidé de suspendre les émissions de l’animatrice. Elle a donc rejoint son mari et ses deux adorables enfants dans leur somptueuse maison de Bretagne où ils passent ensemble le confinement.

Le coup de gueule de Benjamin Castaldi

Ce mardi 7 avril 2020, dans l’émission Touche Pas À Mon Poste présentée par Cyril Hanouna, Benjamin Castaldi va tenir des propos pour le moins surprenants. Pour lui, TF1 serait en train de profiter de la crise pour se débarrasser de Karine Ferri. Il faut souligner qu’il a lui-même eu à travailler avec TF1 par le passé. Non content des agissements de la chaîne de télévision, il va s’exprimer en ces termes : “Je pense que ça fait un moment que Karine Ferri agaçait TF1 pour diverses raisons. Pendant le confinement, je rappelle que nous sommes censés pouvoir aller travailler donc je ne sais pas pourquoi elle n’y va pas. C’est dans la logique de TF1. Ils ne sont pas connus pour avoir beaucoup de cœur. On dit qu’il faut se serrer les coudes, mais ce n’est surement pas en plein Covid-19 qu’il faut virer quelqu’un”. Benjamin estime même que la chaîne serait en train de faire une grosse bourde en se débarrassant de l’animatrice. Il ajoute : “Il faut être honnête, elle est jolie, elle a de l’expérience. Il n’y a plus d’animatrices sur la chaîne. Ils font une grave erreur”.

Ces propos qui prennent tout le monde de court laissent donc penser que Karine Ferri est sur la select et que ses fans risquent de ne plus la retrouver sur la Une. Cependant, la principale concernée n’a toujours pas réagi par rapport à cette affaire et on espère vivement que ces affirmations ne seront pas avérées.