Karine Ferri : elle poste une photo surprise en guise de preuve d’amour pour Yoann Gourcuff !

La photo surprise, un tendre message d’amour

Ce dimanche 16 août, sur son compte Instagram, Karine Ferri a ému plus d’un avec cette adorable déclaration d’amour à son mari Yoann Gourcuff.

Ciel bleu, mer azur et soleil brillant. En dépit de la pandémie de COVID-19, l’animatrice de 38 ans tenait à profiter de son été dans des décors paradisiaques avec sa famille. Parmi les photos qu’elle propose à ses abonnés, la belle brune a publié une dans laquelle on la voit avec son mari, Yoann Gourcuff.

Cette rare photo du couple qui apparaît de dos regardant vers l’horizon est accompagnée d’une tendre déclaration d’amour pour le footballeur. « Aimer, ce n’est pas se regarder, c’est regarder ensemble dans le même sens« , écrit-elle, citant Antoine de Saint-Exupéry.

Une citation du célèbre écrivain qui prend tout son sens puisque, dans sa publication, les amoureux regardent au loin, face à la mer, ensemble. Message et cliché qui ont touché les internautes, comme en témoigne le fil des commentaires. « Belle phrase éternelle de St Exupéry, si vraie! Belle photo également » ou encore « Vous êtes beaux » ont commenté quelques anonymes. «Et laissez-le durer le plus longtemps possible», a ajouté un autre.

Si d’habitude, l’animatrice de TF1 tient tant à préserver sa vie privée, ne dévoilant que de rares photos de ses enfants et de son mari sur les réseaux sociaux, cette fois-ci, c’est bien différent.

Profitant pleinement de ses vacances avec son mari, Yoann Gourcuff, dans le sud de la France, Karine Ferri semble avoir dérogé à ses règles. Sur les réseaux sociaux, elle enchaine les photos du couple, toutes plus glamours les unes que les autres. Des photos empreintes de sensualité sur lesquelles leur beauté sont mis à l’honneur : bronzage parfait, robe tendance et très décolleté. Des publications qui ne manquent pas ravir ses milliers d’abonnés.

Un bonheur sans nuage

Depuis 2011, Karine Ferri vit une romance sans nuages avec le footballeur. Les jeunes mariés ont célébré leur mariage de coton en juin dernier. «Nous partageons des valeurs profondes: la simplicité et la générosité», a-t-elle raconté à propos de leur relation à Paris Match en 2015, alors qu’elle était enceinte de leur premier enfant, Maël, né en 2016. La famille s’agrandit deux ans plus tard avec la naissance de la petite Claudia.

C’est alors, d’une jolie manière, qu’elle a décrit son mari et a été pleine d’éloges pour lui. «Yoann est un mari et un père merveilleux, très présent et extrêmement attentionné», a assuré Karine Ferri.

En septembre dernier, la co-présentatrice de «The Voice kids» s’est confiée à son ami Nikos Aliagas sur le tournage de «50 minutes Inside» sur celui qui partage son quotidien depuis 2011. «Il y a des choses dans la vie qui ne s’expliquent pas. Cet homme est mon autre, c’est tout. C’est mon pilier, c’est ma force, c’est tout pour moi. Yoann est tout pour moi », déclara-t-elle en essuyant quelques larmes. Reconnaissante pour «le plus beau cadeau du monde» qu’il lui a fait, elle se sent plus épanouie que jamais entourée de sa petite famille. «Je ne suis plus seule», a-t-elle conclu.

Côté professionnel, celle qui reprendra bientôt le chemin des plateaux, que ce soit pour Les Docs du week-end, The Voice ou The Voice Kids prend toujours beaucoup de plaisir à être en charge des programmes d’animation. «Après tant d’années, je ressens encore à la fois des inquiétudes et des frissons avant le début d’un tournage», a-t-elle déclaré.