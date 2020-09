Karine Ferri : elle rend un vibrant hommage à son amour de toujours Grégory Lemarchal, ancien gagnant de la Star Ac !

L’animatrice radio Karine Ferri s’est illustrée sur la toile par un beau message. Le message a été adressé à son premier amour Grégory Lemarchal. Ex star de la télévision, Grégory n’est plus de ce monde. Pour l’honorer, Karine Ferri a posté des écrits à la fois émouvants et revigorants. Un acte qui vient juste avant la diffusion du bio pic dédié au grand artiste.

Une star partie trop tôt

Karine Ferri est une animatrice radio et télévision connue des français. Elle est également active dans le domaine de la mode en tant que mannequin. Si la vie professionnelle est une réussite, celle privée a été un peu secouée. En effet, l’animatrice a connu l’amour une fois et l’a perdu avant de le retrouver. Aujourd’hui en couple avec le footballeur Yoann Gourcuff, elle était autrefois avec Grégory Lemarchal. Pour rappel, ce dernier est un chanteur à la voix d’or et au visage d’ange. Il a été le gagnant de la quatrième saison de l’émission Star Academy. Il représentait la lumière de la musique française, mais hélas cette lumière s’éteignit trop vite.

Grégory Lemarchal perdit la vie très jeune. A l’âge de 23 ans, le chanteur mourut dès suite d’une maladie. Il souffrait d’un mal appelé la mucoviscidose. Grégory Lemarchal préparait son second album lorsqu’il a dû être hospitalisé en urgence. Arrivé à l’hôpital le 2 avril 2007, il espérait obtenir une greffe de poumons. Malheureusement, 28 jours plus tard, il succomba à sa maladie faute de greffe. Karine Ferri partageait avec le chanteur, ses deux dernières années (2005-2007) qui lui restaient sur terre.

Un hommage grandiose et tendre

Treize ans après le décès de Grégory Lemarchal, il est toujours dans le cœur de l’animatrice. Etant le premier amour de Karine Ferri, Grégory reste une personne importante à ses yeux. Lors des années précédentes, elle avait conté leur premier rendez-vous. Un récit émouvant qui montre que Karine et Grégory avaient vécu quelque chose de spécial. Elle a d’ailleurs lutté pour la création d’une association au nom de son ex défunt. L’association a pour but d’aider les malades de mucoviscidose à se battre.

Active sur le réseau social Instagram, Karine Ferri a fait un hommage public à Grégory Lemarchal. Cet hommage fait partie de nombreux autres qu’elle lui a toujours fait, d’ailleurs. Cette fois-ci les mots employés sont empreints de tendresse, de force et d’espérance. On retient que l’animatrice s’adressait au défunt en saluant son courage. Elle a aussi respecté son combat et décrit la personnalité du chanteur. « Pour ton immense talent et la beauté de ton âme » peut-on lire dans le poste. Une belle façon de peindre Grégory Lemarchal.

Un documentaire pour Grégory Lemarchal

Le message de Karine Ferri sur son compte instagram a suscité de nombreux commentaires. La publication a reçu près de 40.000 mentions « j’aime ». Tous les commentaires se sont transformés en hommage au chanteur. Dans la seconde partie de son message, Karine a fait des remerciements, lesquels sont pour les auteurs et acteurs du bio pic de Grégory Lemarchal. En effet, durant ce mois de Septembre, un film célébrant le chanteur disparu sera diffusé sur la chaîne TF1.

Dénommé « Pourquoi je vis », le bio pic a pour but de retracer la vie de Grégory Lemarchal. Les téléspectateurs pourront voir l’enfance et les trois années de succès avant le décès de l’artiste français. Le rôle du chanteur a été interprété par l’acteur Mickael Lumière. Il faudra attendre le 07 Septembre à 21H05 minutes pour découvrir des titres inédits du chanteur.