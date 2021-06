Karine Ferri en petite tenue, elle met le feu aux réseaux sociaux

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne une nouvelle complètement dingo en ce qui concerne Karine Ferri, l’animatrice mythique que l’on peut voir régulièrement sur TF1. En effet, il se trouve qu’elle peut être parfois assez osée dans ses prises de paroles, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela est assez efficace avec la dernière image que l’on a pu découvrir. Alors que de plus en plus d’internautes se trouvent assez étonnés de voir Karine Ferri de la sorte, d’autres sont encore une fois sous le choc de voir l’animatrice dans une posture aussi inédite.

En effet, il n’est pas rare de voir parfois certaines grandes candidates de téléréalité dans des images assez étonnantes où elles peuvent parfois se retrouver dans des petites tenues ou encore des bikinis, toutefois cela ne plait pas toujours à certains téléspectateurs. On ne compte plus le nombre de fois où on a pu voir des réactions assez dingues de la part des internautes : ils en profitent pour demander encore et toujours plus, et avec l’été et les beaux jours qui sont en train d’arriver massivement sur le pays, c’est une occasion en or pour tout le monde de pouvoir en profiter.

Mais concernant Karine Ferri, c’est une des rares fois où l’animatrice peut avoir l’occasion de diffuser une photo aussi osée sur les réseaux sociaux, alors qu’elle a plutôt habituée sa communauté à partager des photos de son quotidien. On a pu en effet le voir avec une photo anniversaire ces derniers jours…

Karine Ferri dévoile son intimité personnelle et les fans sont très circonspects

Il y a déjà tout juste quelques jours, c’est une autre photo assez étonnante et même incroyable que l’on avait pu voir sur les réseaux sociaux. Sur celle-ci, on pouvait ainsi découvrir l’animatrice de Karine Ferri dans une magnifique tenue. Néanmoins, sur ce cliché, elle ne portait pas de maillot de bain ou de petite tenue, mais une robe de mariée. À l’occasion de son mariage, Karine Ferri a donc pu décider ces derniers jours et contre toute attente de diffuser une photo exclusive de son mariage.

Sur le web, les internautes ont été très nombreux à se poser des questions sur ce cliché : alors que des millions d’internautes sont en train de se remémorer le décès tragique et même violent du chanteur Grégory Lemarchal, ils n’ont pas compris cette déclaration de l’animatrice de TF1 qui était assez proche du chanteur désormais disparu depuis plusieurs années. En effet, c’est avec la plus grande tristesse que ce candidat mythique de la Star Academy nous a quitté…

Karine Ferri dévoile ses longues jambes aux internautes

Alors que certains fans de Karine Ferri pensaient que l’animatrice n’allait plus pouvoir dévoiler ses formes généreuses sur les réseaux sociaux, c’était bien mal connaître Karine Ferri ! En effet, elle n’a pas hésité une seule seconde à se dévoiler dans un cliché complètement fou, c’est le moins que l’on puisse dire.

Sur celui-ci, on peut ainsi voir Karine Ferri dans une posture assez étonnante et même plutôt incroyable : à l’heure où l’été arrive, c’est une aubaine pour tous les fans de la télévision, car ils vont pouvoir espérer voir de nouveaux clichés bientôt !