Karine Ferri intime : la photo de son tatouage mystérieux sur les cuisses rend complètement dingue sa communauté !

La présentatrice Karine Ferri a plus d’une corde à son arc, mais personne ne s’attendait à voir l’animatrice de TF1 dans une pose aussi dingue sur les réseaux sociaux, ce n’est pas étonnant si le cliché a d’ores et déjà atteint plusieurs milliers de likes ces dernières heures…

Karine Ferri : elle est plus que jamais présente sur les réseaux sociaux, mais elle réalise une grave erreur…

Ces derniers temps, cela n’aura échappé à personne : on retrouve souvent l’animatrice Karine Ferri qui diffuse des photos d’elle pour le plus grand bonheur de ses fans. Bien que parfois il s’agisse de partenariats notamment pour des vêtements qu’elle porte à merveille, Karine Ferri n’a pas froid aux yeux et pose parfois dans des tenues très suggestives pour certains internautes qui ne font qu’en redemander ! Il y a tout juste quelques heures, on a pu encore voir une photo d’elle où elle expose ses longues cuisses, mais il y a quelques jours, c’est une polémique énorme qui a perturbé le quotidien de Karine Ferri, la célèbre animatrice que l’on a connu en compagnie du chanteur Grégory Lemarchal.

En effet, il semblerait qu’il y a quelques jours, comme le rapportent de nombreux journaux people, l’animatrice Karine Ferri aurait activé la fonction « Live » de son compte Instagram avant de dévoiler une partie intime de sa vie. En effet, on pourrait clairement entendre la somme de 140 000 euros mentionnée dans une conversation avec une autre personne dans la vidéo qui a été diffusée.

Si pour certains, cela ne fait absolument aucun doute et affirment qu’il s’agit de son salaire, la réalité est probablement un peu différente pour Karine Ferri et il ne faut certainement pas penser que ces revenus correspondent exactement à cette somme. Quoi qu’il en soit, cela n’a pas trop inquiété ses fans qui préfèrent s’intéresser à ses émissions sur TF1 ou encore sur les clichés qu’elle n’hésite pas à partager au quotidien avec ses plus grands fans…

Karine Ferri : elle partage un tatouage sur ses longues cuisses et ses fans n’en peuvent plus…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans de Karine Ferri n’ont pas été déçus hier soir quand ils ont ouvert leur application Instagram et qu’ils ont pu voir le cliché de Karine Ferri. En effet, elle a décidé de publier un magnifique cliché où on peut la voir dans de magnifiques collants complètement transparents, sur lesquels on peut clairement voir un tatouage. Il n’en a pas fallu plus pour que les internautes deviennent complètement fous à la simple publication de ce cliché. En effet, sur celui-ci on peut voir l’animatrice Karine Ferri sous son meilleur jour.

Avec le regard langoureux et si mystérieux qu’elle lance au photographe, nul doute que le cliché devrait encore faire un bon bout de chemin et que cela devrait par ailleurs donner de nombreuses idées de tatouages à ses fans. Bien qu’il ne s’agisse pas pour elle d’un véritable tatouage comme elle n’a pas hésité à le signaler dans le commentaire de sa publication, cela pourrait peut être bien lui donner de nouvelles idées à l’avenir. On assimile souvent les tatouages à une passion qui prend beaucoup de temps et d’énergie, à tel point qu’une fois que l’on y aurait goûté, il serait difficile de s’en passer selon les paroles de certains !