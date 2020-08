Karine Ferri : l’animatrice dévoile son corps de rêve à ses followers en photo !

La reprise sera sans doute chargée pour Karine Ferri. Bientôt prise entre l’animation de ‘’The voice Kids’’ ou encore l’émission ‘’Danse avec les stars’’, l’animatrice n’aura pas le temps de souffler.

L’animatrice profite bien de ses vacances avant une rentrée chargée

Heureusement, elle préfère mettre tout le temps dont elle dispose maintenant en son avantage en profitant à fond de ses belles vacances chez ses parents dans le sud de la France. Une façon de prendre des ressources certainement et de se remplir à bloc avant de se lancer dans ses vas et viens entre Paris où elle travaille et la Bretagne son lieu d’habitation.

Cependant, les journées se défilent à grande vitesse, même s’il faut admettre que Karine Ferri profite de quelques soirées au bras de son amoureux le footballeur Yoan Gourcuff. D’ailleurs, le couple avait célébré récemment leur premier anniversaire de mariage. Karine Ferri prend néanmoins la peine de jouer son rôle de mère autant qu’elle le peut aux côtés de ses deux enfants Maël et Claudia respectivement âgés de 4 et 2 ans. Au programme, c’est la belle vie qui se dessine à travers des parties de pétanques, des instants barbecues et surtout elle ne manque pas l’occasion de défiler en maillots de bain…

L’animatrice encore plus rayonnante…

La saison estivale commence à bien faire des siennes. C’est donc le moment pour préparer ses maillots de bain et tous les accessoires indispensables afin de faire rayonner sa beauté sur la plage ! Les célébrités l’ont compris, et sur leurs comptes Instagram, ce sont des tonnes de clichés tous aussi éblouissants les uns que les autres qui se tirent dessus. Pour tenir en saveurs ses plus grands admirateurs, Karine Ferri n’a pas hésité à partager de jolis clichés d’elle sur son compte Instagram. On y retrouve l’animatrice dans des bikinis, chacun plus sexy que l’autre. Les derniers clichés datent d’il y a peu. On voit Karine Ferri prendre une pose en étant à moitié allongée dans les rochers avec le regard perdu sur le côté.

La ravissante jeune femme pouvait se faire admirer dans un maillot de bain une-pièce blanc, œuvre de la marque française de maillots de bain de luxe Orza. D’ailleurs, ce n’était pas passé inaperçu aux yeux de la créatrice qui n’a pas tardé à se réjouir d’une si splendide inspiratrice pour sa marque. On pouvait le comprendre aisément dans son message où elle adulait les belles photos de notre magnifique Karine dans son commentaire. Ce qui est certain, c’est que Karine Ferri a assuré en mettant en valeur ce une-pièce. La jeune dame laisse entrevoir son décolleté ravageur, tout en exposant ses belles jambes fuselées en arborant un bronzage au point de faire pâlir d’envie plus d’un.

Des photos qui ne laissent personne indifférent

Avec des photos tout aussi admirables que ravageuses, il n’en fallait pas plus pour que de nombreux abonnés à l’animatrice tombent sous le charme de sa beauté. On voit ainsi Inès Vandamme, la nouvelle recrue de ‘’Danse Avec Les Stars’’ montrer toute son admiration et elle n’était pas la seule en plus.

Plusieurs fans de Karine Ferri étaient carrément bouche bée devant une si belle œuvre. On pouvait lire de nombreux commentaires qui ne cessaient de témoigner de la sublime beauté de notre animatrice. On peut quand même être certain qu’avec ce genre d’images, la canicule n’est pas prête à rebrousser chemin. L’épouse de Yoan Gourcuff a tout pour plaire et on est tous d’accord sur ce point… Bon choix, Yoan !